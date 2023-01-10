　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北發錢了！　「最多領3.5萬」資格曝光

記者黃翊婷／綜合報導

新北市政府發錢了！新北市勞工局公告，新北暖心再加碼，補貼生活扶助金最高1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，申請時間即日起至2月24日，符合5資格就能申請。

新北失業勞工子女生活扶助。（圖／翻攝新北勞動雲臉書）

▲新北失業勞工子女生活扶助。（圖／翻攝自新北勞動雲臉書）

符合下列資格的新北勞工即可申請：

1、設籍新北市4個月以上
2、子女就讀私立大專校院
3、失業期間達1個月以上
4、經核付就業保險法之失業給付或領取職業訓練生活津貼者
5、獲勞動部111-1學期就學補助之非自願離職失業勞工

勞工局提醒，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、111-1學期學費單影本、存摺影本，即可申請。考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，今年特別放寬規定，讓此類非自願失業勞工亦得請領補助金。

為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局會在每年9月中旬，優先輔導非自願離職失業勞工，先向勞動部申請補助，經該部勾稽比對後，一般會在次年1月上旬寄發審核結果通知單。勞工局再透過「加碼補助」，降低與軍公教子女教育補助的差距。

相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，亦可連結「新北勞動雲」（https://ilabor.ntpc.gov.tw），輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。至於錯過勞動部「111-1學期失業子女就學補助申請」的新近非自願離職失業勞工，亦可來電29603456轉勞工局組織科（分機6302-6314）洽詢細節。

什麼錢都能省，孩子教育費不能！ 失業免驚，除中央補助就學金 新北暖心再加碼????補貼生活扶助金最高11,800元 合併勞動部補助最高可達35,800元 #新北失業勞工子女生活扶助 ????申請時間即日起至2/24 符合下列資格的新北勞工請把握申請 ...

新北勞動雲發佈於 2023年1月8日 星期日
ET快訊
下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝
啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　嚇到尖叫
借開哥「500萬愛快轎跑」！24歲男打水漂　甩尾撞騎樓毀2車
新北發錢了！　「最多領3.5萬」資格曝光
白冰冰升製作人開鍘！　楊繡惠遭除名「翻臉打對台」
走定了！　南市警局長方仰寧親曝「將調離職務」
小甜甜遭假閨蜜出賣！　求助女教友對話截圖遭曝光「在背後捅一刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北發錢了！　「最多領3.5萬」資格曝光

高虹安遭質疑灌水棒球場工程款2億元　竹市府揭原因

打炒房修法今拚三讀　「表決大戰」捍衛3重大議案

批高虹安搞錯棒球場給付金　竹市議員揭內幕：牽連多少公務員清白

桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

台灣若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

提供8年台北智慧城市經驗　柯文哲拜會基隆市政府「來看看老朋友」

PTT八卦板批鬥民進黨擋「平均地權」　高嘉瑜打臉鄉民曝表決真相

吳怡農打得好「民進黨止跌了？」　小笠原欣幸：言之過早

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

新北發錢了！　「最多領3.5萬」資格曝光

高虹安遭質疑灌水棒球場工程款2億元　竹市府揭原因

打炒房修法今拚三讀　「表決大戰」捍衛3重大議案

批高虹安搞錯棒球場給付金　竹市議員揭內幕：牽連多少公務員清白

桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

台灣若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

提供8年台北智慧城市經驗　柯文哲拜會基隆市政府「來看看老朋友」

PTT八卦板批鬥民進黨擋「平均地權」　高嘉瑜打臉鄉民曝表決真相

吳怡農打得好「民進黨止跌了？」　小笠原欣幸：言之過早

巴西國會暴亂逾1500人被捕　總統魯拉怒斥：恐怖份子行為

楊晨熙遭酸「過氣了、不紅了」！　翻白眼2句話反擊：覺得超不服氣

下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝

世界盃史上出賽最多門將！法國帥哥隊長宣布自國家隊退役

借開哥「500萬愛快轎跑」！24歲男失控打水漂　甩尾撞騎樓毀2車

新北發錢了！　「最多領3.5萬」資格曝光

TOYOTA「大改款跨界休旅」搶先預覽！外型比RAV4、bZ4X時尚又前衛

高虹安遭質疑灌水棒球場工程款2億元　竹市府揭原因

全美增至16州封禁TikTok　紐澤西、俄亥俄也加入行列

威爾斯足球名將貝爾宣布退休　生涯5度贏得歐冠

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

新北發錢了！「最多領3.5萬」資格曝光

民進黨基層喊開除　王世堅：別再霸凌高嘉瑜

若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

吳怡農小輸綠營止跌？　小笠原：言之過早

遭疑灌水棒球場工程款　高虹安曝原因

農曆年前共軍發動軍演　藍委嘆：為何挑現在？

打炒房修法拚三讀　表決大戰3重大議案

替博恩緩頰！王世堅坦言家人心疼

PTT批鬥民進黨擋平均地權　高嘉瑜打臉

基層要求開除高嘉瑜、王世堅黨籍　陳其邁回應

快訊／王世堅痛罵林智堅「草包」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

當自己家！房客大改造　對比太驚人

超適合婚姻的三大星座！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網：流量爆了

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

老公受不了「衣櫃滿還一直買？」　郁方神回萬網朝聖

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面