新北發錢了！　「最多領3.5萬」資格曝光

記者黃翊婷／綜合報導

新北市政府發錢了！新北市勞工局公告，新北暖心再加碼，補貼生活扶助金最高1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，申請時間即日起至2月24日，符合5資格就能申請。

▲新北失業勞工子女生活扶助。（圖／翻攝自新北勞動雲臉書）

符合下列資格的新北勞工即可申請：

1、設籍新北市4個月以上

2、子女就讀私立大專校院

3、失業期間達1個月以上

4、經核付就業保險法之失業給付或領取職業訓練生活津貼者

5、獲勞動部111-1學期就學補助之非自願離職失業勞工

勞工局提醒，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、111-1學期學費單影本、存摺影本，即可申請。考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，今年特別放寬規定，讓此類非自願失業勞工亦得請領補助金。

為避免失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局會在每年9月中旬，優先輔導非自願離職失業勞工，先向勞動部申請補助，經該部勾稽比對後，一般會在次年1月上旬寄發審核結果通知單。勞工局再透過「加碼補助」，降低與軍公教子女教育補助的差距。

相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，亦可連結「新北勞動雲」（https://ilabor.ntpc.gov.tw），輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。至於錯過勞動部「111-1學期失業子女就學補助申請」的新近非自願離職失業勞工，亦可來電29603456轉勞工局組織科（分機6302-6314）洽詢細節。