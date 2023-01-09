▲新北市圖推「打開波蘭」閱讀遊，即日起免費開放報名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

寒假即將到來，為了充實孩子的假期，新北市立圖書館特別搭配農曆年後即將登場的台北國際書展主題國「波蘭」，推出「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動，透過主題書展與音樂、科學、文化旅遊等形式多樣的體驗課程，讓大小朋友能更深入了解波蘭文化以及聞名世界的重要人物，培養兒童國際觀，各項活動即日起免費開放報名。

新北市立圖書館特別結合國際書展，為小朋友規畫一系列豐富有趣的「打開波蘭」主題閱讀活動，並且搭配學習護照，帶親子體驗來自不同國度的閱讀風貌，完成指定閱讀任務，還可以參加抽獎，獎品有超輕量護脊書包、LED觸控檯燈、卡通收納箱等近百項開學好禮。

新北市立圖書館「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動，1月20日起至2月10日止於全市各區分館同步展開，除了波蘭相關主題書展，還有各式充滿波蘭特色的閱讀體驗活動，包括2月4日深度旅行家馬繼康將於中和分館與大家分享「旅行定格—在東歐遇見波蘭的美麗與哀傷」；2月5日WTO姐妹會波蘭女神ANNA，將為大家揭開波蘭的神秘面紗。

另外，2月12日超人氣的音樂家林仁斌，則將帶大家深度認識浪漫樂派的傳奇「鋼琴詩人蕭邦」，感受穠華繁采的浪漫樂章！另外還有「波蘭陶器風格彩繪」、「哥白尼日心說與太陽系DIY」、「波蘭一片小吃—卡納普卡」、「波蘭風剪紙奇幻之旅」、「波蘭繪本遊」等有趣的手作DIY活動，讓大家可以更深入地認識波蘭的城市、美食、與文化。

活動即日起免費開放報名，持有新北市借閱證的國小學童只要完成閱讀學習護照同時借閱5本書，還可以參加「學習護照加碼抽」活動，有機會可以獲得超輕量護脊書包、LED觸控檯燈等開學好禮，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。