創意書法充滿年味　點亮台東馬偕藝廊

▲新春畫展讓在醫院病患也感受滿滿年味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為迎接農曆春節到來，大自然畫會從元旦起，在台東馬偕鯉魚山藝廊推出一系列「2023年推出藝兔妙彩新春畫展」。元月份首檔由鄭聘嬴老師作品登場，這項展覽配合兔年的來臨，以創意書法為主打，作品頗多創意，也跳脫傳統書法之書寫。

此次展出作品有別於傳統書法之形式，令人有耳目一新的感覺！鄭聘嬴老師表示書畫同源，欣逢玉兔迎春來臨之際，她以豐富色彩，運用融合文字，包含古文字鳥蟲篆、甲骨文、篆書、隸書、行草書、楷書、等組合字體，來增添新春喜氣，豐富其內容，相信除了配合兔年的新春氣息，更能療癒身心靈。

鄭聘嬴表示，這3年適逢COVID19疫情肆虐，她由衷感謝馬偕所有醫護人員不眠不休的照護病患，守護台東這塊淨土，其中一項作品特別創意書寫了「感謝醫護 有您真好 平安喜樂」，以紅色方卡，向醫護人員表達敬意。她的另一項作品「眾樂透」，代表獨樂樂不如眾樂樂。願大家都能快快樂樂過好每一天每一年，每一幅作品都頗具巧思創作。這次展出作品共28幅，整體作品有方型、菱形、長條型、圓滿造型為畫框，在佈展時，護理人員以為圓的是鏡子，再看清楚覺得很特別，配合整個字畫效果很不一樣！作品卡製作也頗具巧思喔！

鄭老師目前是國立關山工商員工，喜愛書畫習字的簡單快樂，曾多次參與書畫聯展，包括在國父紀念的展出，新春期間也在台東各地現場揮毫春聯，參與愛心義賣活動。