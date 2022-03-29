台東縣忠烈祠與軍人公墓忠靈祠春祭典禮　縣長主祭

▲111年台東縣忠烈祠與軍人公墓忠靈祠春祭典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣各界111年春祭革命先烈暨陣亡將士典禮暨遙祭黃陵典禮，29日上午在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由縣長饒慶鈴擔任主祭，縣內各機關及國高中學生等一同陪祭，並邀請遺族參加公祭與祭拜儀式，隨後並前往卑南鄉軍人公墓辦理軍人忠靈祠春祭典禮。

典禮於上午8時30分在鯉魚山忠烈祠舉行，由饒慶鈴主祭，各機關、部隊、學校、社團首長陪祭，並派代表與祭，海南島陣前起義抗拒義士江廷芳烈士、抗日烈士高武雄、護理師蔡邑敏烈士、消防局小隊長李光先烈士、八六海戰黃肇慶烈士遺族到場參與祭典。典禮歷時15分鐘，過程莊嚴而肅穆。

民政處表示，忠烈祠內所供奉均為為國家民族捐軀及因公殉難之英靈，為緬懷入祀忠烈祠烈士成仁取義及無私奉獻生命的精神，表達無限的追思，縣府每年於春、秋2季舉辦祭典，以弔念烈士英靈。

隨後在卑南鄉泰安村軍人公墓舉行軍人忠靈祠111年春祭典禮，由縣長饒慶鈴擔任主祭，縣內各軍事單位首長、官兵代表及遺族原定約500位參加，考量疫情減少為100人以下，眾人緬懷為國捐軀烈士及奉獻犧牲的國軍官兵，場面莊嚴肅穆。

縣長饒慶鈴表示，近期嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)疫情升溫，縣府基於防疫考量停止民眾進入納骨堂室內祭祀，敬請民眾體諒。春祭祭典減少室內容留人數避免群聚，請觀禮貴賓及家屬務必遵守各項防疫規定，保護自己也保護他人。近來國際情勢日益嚴峻，更加突顯國防對於國家的重要性，藉此呼籲大家支持全民國防、支持國軍，以保障國家安全、社會安定與人民幸福。