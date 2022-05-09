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台東馬偕爆群聚　院方：分艙分流管理

▲台東馬偕醫院爆發群聚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東馬偕醫院爆發群聚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣9日新增276例COVID-19確診，其中台東馬偕醫院就有高達15例，院方對此表示，依照感控管理流程，進行分艙分流管理，同時調整全院各單位人力配置。

另外有病人家屬質疑醫院對疫情管控輕忽，馬偕醫院表示，醫院於上週五4樓病房發現一名病人發燒後，立即採取病人及陪病者篩檢，篩檢確診病人進行分艙分流管理，對陪病者確診者儘快通報並請其返家務必配合居家隔離措施，同時對病室環境進行清消。

台東馬偕醫院表示，4樓病房病床數有45床，陪病家屬也多，近兩日進行病房擴大篩檢，造成病人與家屬久候，醫院在此表示抱歉，也因為目前社區採檢量暴增，採檢完成到報告須等數小時，而做完篩檢本理應回家自主管理等候結果，而不是在醫院等結果，這可能是家屬認知的差異，造成誤會。目前除了4樓病房暫停收治新病人，其他病房、急診及檢查單位等皆維持正常運作。

台東馬偕醫院強調，自疫情開始以來遵照政策，進行住院前病人及陪病者篩檢，報告陰性才能入住一般病房，住院病人每日進行健康管理，若有發燒症狀會立即進行篩檢及病室同住病人、陪病者篩檢，也會對鄰近病室進行擴大式的預防性篩檢，同時對病室進行環境清消。若篩檢出陽性確診個案則立即進行分艙分流，將病人轉送院內專責病房治療。

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