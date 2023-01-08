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新北兔吉利來！石門富基漁港推年菜　迎春大啖海鮮討吉利

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港推年菜，迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港為北海岸最重要的漁港之一，漁港坐落於北海岸風景特定區內，正值歲末年終，新北市富基魚市為迎接兔年春節的到來，隆重推出春節年菜海鮮組（價值12800元及5800元）兩組選擇，在寒冷的冬天溫暖您的身心，漁業處歡迎民眾趁年節前夕，來魚市採購各式各樣的新鮮漁貨。

新北市漁業處近年推動「嗨漁港」計畫，富基漁港經美化重建後，有多處特色打卡景點，包括建構重機驛站及多功能突堤碼頭，提供藝文展演、辦趴及觀賞夕陽落日餘暉與無敵海景的最佳廣場。

▲ 石門富基魚市大啖海鮮、夯蕃薯 單筆滿額可抽電視平板電腦等好禮。（圖／記者郭世賢攝）

▲石門富基漁港「春來活海鮮姊妹餐廳」老闆江玉琴。

漁業處長張麗珍表示，富基魚貨直銷中心以醒目墨西哥帽造型屋頂，建物風格超吸睛，富基漁港也是萬里蟹的主要產地，不僅有新鮮漁獲外，重新彩繪、改造也讓漁港風情更加多元化，設有熟食區提供現煮的海鮮大餐

張麗珍說，其中姊妹餐廳推出年菜外帶及宅配活動，有價值1萬2800元及5800元兩組，即日起至1月18日均可訂購，外帶自取時間，最遲至1月21日（除夕）當天下午4點前取餐，宅配部分均在1月17日前寄出（費用含運），詳情可上「春來活海鮮姊妹餐廳」臉書查詢，訂購專線：0939-254-618江小姐。

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲民眾前往到富基魚市A18、19攤位，手機出示折價券畫面，即可享9折優惠。

春節過年期間，富基魚市除了除夕當天下午5點提早打烊，讓商家回家吃年夜飯外，其他連假期間每天都不休息，從上午10點營業到晚上7點。魚市業者導入行動支付服務，目前全數38家水攤及餐廳已全數加入台灣Pay，讓民眾消費漁貨時更快速便利。

漁業處表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，過年就像在犒賞自己一年的辛勞，並賦予明年未來的期望，提供台灣Pay，行動支付服務，歡迎民眾遊富基採買尚青海鮮，同時暢遊飽覽北海岸綺麗的風光。

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼石門富基漁港「姊妹餐廳」推出年菜外帶及宅配。

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

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