年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

記者林悅／台南報導

為回應廣大支持者春節期間大量的訂單，台南監獄歸人莎崙烘焙坊2023年度提前準備，從計單排程、備料攪料、真空包裝到裝箱出貨等作業流程，為廣大客戶精心趕製手工蛋捲以及餅乾。

▲台南監獄歸人莎崙烘焙坊手工蛋捲、各式餅乾享譽全台，今年雖每包適度調漲20元，但仍獲廣大消費者的熱烈支持，訂單踴躍登入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南監烘焙班蛋捲重量平均每支達25公克，厚度足足有三圈厚實，豐富綿密的口感、入口即化的餘香著實圈住眾多消費者的品牌忠誠度，2022年全年度營業額更創烘焙班成立以來新高，業績成長更較去2021年度成長幅度達15.61％，手工蛋捲保守預估年度銷售逾170萬支；新年度開始，南監烘焙班守護食安、保證品質繼續為廣大消費者服務。

為因應疫情，該監亦積極轉型運營模式、多方開拓銷售通路，除積極經營全國矯正機關自營商品網路商城，去年國慶日更受邀參加法務部矯正署嘉義監獄「來嘉囚禁 Fun肆體驗」活動展售會，場中借助「QR碼」的科技技術，讓現場活動嘉賓透過手機就能夠連結到網路商城，希透過與民眾互動的方式，拓展網路商城的能見度，並在矯正機關網路商城的銷售排行中長年攻佔銷售冠軍的傲人佳績，更帶動當年度網路商城達135％的業績翻倍式的成長。

在台南監獄典獄長莊能杰領導規劃下，從2023年度1月5日起全面更新網路商城介面，更加入線上刷卡、7-11 IBON繳款及虛擬簡訊付款等付款管道，希透過多元的支付方式增加消費者購物的便捷。

因烘焙原物料全面性的漲價，南監烘焙班仍堅持選用具品質保證的等國內外知名大廠生產之烘焙原物料，繼續秉持給予廣大消費者最優惠的價格，南監自營作業商品在反映成本的前提下每包適度調漲20元，但仍獲廣大消費者的熱烈支持，訂單踴躍登入。