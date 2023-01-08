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桃園防火宣導《汃灰郎》登場　消防兄弟歌聲祝平安

▲桃園消防第一大隊春節防火宣導

▲桃園消防第一大隊春節防火宣導，《汃灰郎》樂團演唱以歌聲祝平安。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府消防局第一大隊於迎接農曆兔年前夕，8日與家樂福桃園春日店合作，舉辦春節防火宣導活動，邀請上街採買年貨的大小朋友一同參與，提升全民防火觀念，在災害發生時能保護好自己。其中，還有由一群熱愛音樂的消防員組成的《汃灰郎》樂團演唱，精彩演出贏得熱絡掌聲。

▲桃園消防第一大隊春節防火宣導

活動共精心設計7大關卡，分別為消防超人大變身、消防車總動員、消防小學堂、水上小英雄、救救安妮、歡樂大富翁及驚天動地90秒，爸爸媽媽帶著小朋友穿梭活動會場各個角落，只要完成特定數量關卡，就能進行扭蛋機抽獎，把豐富多樣的宣導品帶回家，更有機會拿到限量的造型氣球。

▲桃園消防第一大隊春節防火宣導

其中最受小朋友喜愛的就是「消防車總動員」，穿上迷你消防衣，坐上電動消防車出發，到定點後對火災小怪射水，完成任務，大大滿足小小英雄夢；「消防小學堂」及「水上小英雄」關卡也讓大家玩得愛不釋手，融合了常見於彈乒乓球進洞、套圈遊戲、拼圖，讓親子一同完成任務，透過闖關遊戲體驗的方式，寓教於樂，學習正確的防災知識。

▲桃園消防第一大隊春節防火宣導

活動中也穿插許多表演節目，率先登場的「汪汪隊立大功」，由桃園消防搜救犬隊示範訓練，勇敢又可愛的搜救犬深受小朋友喜愛，也讓民眾更認識搜救犬工作的辛勞；接續登場的「汃灰郎」樂團演唱，更是將現場氣氛炒到最嗨，樂團成員由一群熱愛音樂的消防員組成，平時利用勤餘時間玩音樂，從110年成立迄今，受邀參與多場大小演出，本次特地利用休假時間，帶來一首首膾炙人口的好歌，讓現場民眾聽得如癡如醉。

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠表示：年節將至，不少人會利用連續假期團聚或出門旅遊，提醒民眾要特別注意用火用電安全，圍爐團圓時謹記人離火熄、勿過載用電；外出旅遊前拔除家中電器插頭或關閉電源開關。平時多一分注意，居住就多一分安全，歡喜迎新年。

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