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唱跨年太圈粉！舞台上八字蹲簽專輯　網跪求他開演唱會：超認真

▲▼ 。（圖／翻攝自韋禮安IG）

▲有網友大讚韋禮安超寵粉，跨年表現又可愛。（圖／翻攝自韋禮安IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人表演可說是每年跨年的重頭戲，除了比各縣市的卡司陣容，也會檢討明星表現。就有女網友在《Dcard》發起閒聊「好寵」，只見她看完一位歌手的跨年場後，忍不住跪求「什麼時候演唱會？」結果意外引發共鳴，「這應該是今年跑最遠的歌手了吧！好認真啊」、「現場聲音真的很溫柔很舒服。」

這位女網友截下好幾張韋禮安在跨年夜上的畫面，一整個心花朵朵開，「跨年夜，桃園的韋禮安」、「屏東的韋禮安」、「當場簽專的韋禮安，嗚嗚！好寵，什麼時候演唱會？」她也提到，兩場都是《還是會》開場，《女孩》結尾。看完韋禮安的表演，原PO不禁直呼，「可愛！2022繼續躺在坑底。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自韋禮安IG）

▲韋禮安直接蹲在舞台上幫粉絲簽專輯。（圖／翻攝自韋禮安IG）

貼文一出，底下也有網友大讚，「這應該是今年跑最遠的歌手了吧！好認真啊」、「跨年現場簽專輯！ 羨慕，超喜歡韋禮安」、「上次有看他個人演唱會，真的超帥超好聽，現場聲音真的很溫柔很舒服」、「屏東場路過～他一直蹦蹦跳跳的有夠可愛」、「韋禮安真的很讚。」

不少人則是跪求韋禮安辦演唱會，「我有去桃園看現場！他真的一直蹦來蹦去XD（超可愛）希望明年他可以趕快開演唱會」、「從北跑到南，讚讚！期待他開專場演唱會」、「希望有簽唱會、更希望2022有演唱會」、「許願今年看得到演唱會」、「希望2022能順利申請到演唱會場地」、「現場簽專輯真的羨慕到爆，我的黑膠已準備好了，何時辦簽唱會啊？」

韋禮安日前獻唱電影《月老》主題曲《如果可以》，上線一個多月串流平台已超過千萬次觀看，也入圍金馬獎最佳電影原創歌曲。近日他更推出首張英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk 我醉清醒》，讓粉絲都超開心。

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