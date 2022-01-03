羅志祥唱跳30分還不夠猛！網揪「1細節」更驚人：不戴真的太屌

▲羅志祥台上演唱沒戴耳返。（圖／翻攝自羅志祥IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

羅志祥（小豬）2020年遭爆出私生活混亂，形象大受挫，沉寂一段時間後，除了推出單曲，還擔任家鄉花蓮跨年晚會壓軸，正式復出引發話題。其中，跨年場上連續30分鐘唱跳，成功造成熱論。就有男網友發現，羅志祥居然「沒有戴耳返」，不禁驚呼「實力完全不是蓋的，果然有一二十年的功力就是不一樣！」

這位網友在《Dcard》發文「羅志祥不戴真的太屌」，文中直呼，「不知道大家有沒有發現，羅志祥站這麼大舞台，跑來跑去，還跑到台下，『完全沒戴耳機』」，這一點讓他大讚羅志祥真的很強、實力不是蓋的。至於為何這麼說，他也補充說明，「因為沒有監聽耳機會聽到一堆回音！」

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▲羅志祥跨年表現吸引網友熱議。（圖／翻攝自羅志祥IG）

原PO指出，在台上會有監聽喇叭輔助，所以聽得到音樂，不過羅志祥卻有膽冒著可能會車禍的風險走下台，還不戴耳返跑來跑去。他也透露自己因為唱過校園，知道光是在一個禮堂裡沒戴耳機表演，那個回音就很大了，更何況羅志祥還是在那麼大的場地。

男網友還說，雖然仔細看影片，他認為羅志祥有技巧地避開一些容易車禍的地方，「不過如果是我在那個環境，我第一個一定先慌，很難這麼熱血，還是要給羅志祥一個大大的讚！」最後也強調自己真的不是羅的粉絲，「請不要再說我拿錢啥的！我也很想拿啊！」

貼文一出，不少網友紛紛留言，「他都養精蓄銳兩年了欸」、「我沒辦法忘記羅做錯的事，也沒辦法接受他的復出，但我認為他這次的表演確實很驚艷，唱跳實力真的沒什麼話說」、「渣是渣了點，不過人家是真的有能力啊」、「沒人觀察到的重點，你發現到了，給個讚。」