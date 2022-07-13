▲桃園消防第四大隊集合警消、義消，辦理水域救援訓練。（圖／消防分隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化救災人員技能，掌握搶救時效，桃園市政府消防局第四大隊13日在石門水庫阿姆坪舉辦「水域救援訓練」。圳頂分隊隊長黃柏豪表示：此次訓練包含「IRB充氣式快艇結構保養與組裝」、「離回岸」、「定點接近」、「IRB救溺」等項目，並分組進行救溺模擬情境演練，考驗救災及救護人員間相互搭配，迅速、安全的將患者救起。

黃柏豪表示，炎炎夏日，戲水旺季將至，許多遊客選擇水域遊憩活動消暑，大溪區依山傍水，不僅有熱門的石門水庫、河濱公園、大漢溪沿岸景點，更有如桃園大圳、石門大圳的灌溉用水圳及埤塘魚池等易溺水處所。希望藉訓練強化救災人員技能，掌握搶救時效。

另外，本次訓練人員集合消防人員及義勇消防人員一同訓練技術，提升救災技能、培養民力與消防間的默契。圳頂義消分隊長楊祥欽說：義消人員機動性強，能在第一時間集結，協助執行災害搶救工作，更是提供救災人員充分的後勤照護，期盼未來持續於救災現場齊心合作。

市府消防局第四大隊大隊長郭百倫表示：消防人員唯有透過不斷的訓練，方能在救災現場因應各種狀況，有效降低傷亡、減少憾事發生。同時也呼籲民眾，前往合法且有救生設備與人員之戲水地點遊憩，並隨時注意環境及自身狀況，避免做出危險行為，萬一發現他人溺水狀況，請立即撥打119，勿貿然下水，期能「安心玩水、快樂賦歸」。