世界警消運動會雙料冠軍來了　南消第二大隊防火宣導戳戳樂大排長攏

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，於下營上帝廟旁停車場共同舉辦的「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，8日於下營上帝廟旁停車場共同舉辦的「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」活動。

活動內容有及防火防災知識連連看、闖關及體驗的活動，提供了相當優渥的獎金、摸彩品及戳戳樂的禮品，其中包含了電視、SWITCH、APPLE WATCH、平板等摸彩品，尤其辦事處的胡處長更是提供了多組，自己公司生產的螺絲起子工具組，讓參與的民眾抽獎，於此吸引了相當多的民眾來參加。

「世界警消運動會雙料冠軍也來了」，顯得肌力活動的複賽競爭相當激烈，前3名依序為林邑龍、張友樽、胡嘉哲，分別獲得禮卷10000元、7500元及5000元。另外特別的是有2位台中的朋友特地來參加，其中一位是世界警消運動會健力及臥推的雙料金牌廖坤帝，身材相當壯碩，也順利獲得禮卷（第四名）。他表示因為這次的活動正好適合在健身的自己來挑戰，所以特別與朋友一起來參與活動。 獲得第六名的麥志成則是一位鵝農，平時也有鍛鍊身體的習慣，因此來參加這個活動，能夠獲得禮卷也非常高興。

連台中、嘉義的小朋友，也都來參加防災知識連連看的活動，而且獲得相當好的名次及禮券，這也讓其他大小朋友都直呼相當值得參加，不僅能夠學到防災的知識，還能夠拿獎金，最後國小組前三名（禮卷3000元、2000元、1000元）依序為郭力子、胡定成、康晶喻；社會組前三名（禮卷5000元、3000元、2000元）依序為林美君、王雅筑、吳美慧。

此外，闖關活動的防災擲骰套圈圈、防災提心釣膽、防災宣導推推樂、防災知識骰骰樂、防災知識準投王等五個關卡也都有相當多人，過關的民眾則可以領到100元園遊卷(30名)。

「大排長龍的戳戳樂，勾起了許多人兒時玩藝的回憶」，所以參加救護CPR（心技戰將）、地震自保要訣（趴下、穩住、掩護）、模擬火場濃煙（疑雲密佈）、消防員體驗（勇者向前行）、身上著火怎麼辦（翻滾吧，男孩）？這五個體驗活動非常踴躍，過五關的朋友則可以參加戳戳樂一次。

第二大隊大隊長丁春能及消友會胡處長指出，透過這場大型的宣導活動，想必參與的大小朋友能夠獲得重要的防火防災知識。尤其年節及寒假即將到來，家人團聚的同時，於此呼籲大家要留意居家的用火用電習慣，平安過好年。

消防局長李明峯強調，舉辦這個大型的宣導活動，主要目的是為了加深大家對於平常各類型災害能夠多有認識，並且學習到如何減少災害帶來的風險及損害，更重要的是要能夠保全自己的生命財產安全，在新的一年能夠都平安順遂。

市長黃偉哲表示，消防局第二大隊舉辦這場很有新意的活動，讓市民朋友們在競賽、遊戲中學習許多防災知識，更體現了災害預防的重要性，讓這些知識可以向下扎根。由於最近天氣較為寒冷，在此呼籲市民朋友務必留意居家用火用電的狀況、防範一氧化碳中毒，最後要祝福所有好朋友「鴻兔賀歲、平安順遂過新年」。

根據主辦單位統計防火、防災知識連連看社會組約有158人報名、國小組有約54人報名，合計約212人參與活動。另闖關活動總計約150人次參加，並且準備的園遊券也都發完。最後的體驗關卡，參與的大小朋友不計其數，尤其戳戳樂大排長龍，許多人回憶起兒時玩藝，更讓戳戳樂的獎品都能夠順利發出，這讓參與這場活動的大家，都直呼相當棒，因為不僅是雙手可以滿載而歸，大腦也裝滿了許多防災知識。