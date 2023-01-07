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南消五大辦理座談會　邀請您共同來守護安全

▲台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特於7日下午2時許，舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。

▲台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在防火管理人座談會中，其目的為提高全民防火警覺，建構安全生活環境，加強防火宣導及消防安全設備檢查工作，教導民眾消防常識，減少春節期間火災發生，降低人命傷亡及財產損失。

▲台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於近期台中豐原違建工廠火災奪走4命事件，讓4個家庭團圓夢碎，令人不勝唏噓，因應春節將至，工廠開工會有燃放爆竹煙火、燃燒金紙或電源開啟瞬間大電流等易致災行為，消防局特別辦理座談會，強化指導工廠業者提升自身廠區消防安全，宣導落實防火管理重要性及辦理各項改善應變作為。

加強消防宣導，提升全民消防安全意識及作為，將事故的發生降到最低，無疑是保障民眾生命財產最佳的方法，台南市政府消防局第五救災救護大隊特別辦理座談會，由第五大隊大隊長鄭誌峰開場致詞，首先感謝業者的踴躍參與，期待能結合各業者的力量，提供民眾安全無虞的使用環境，期許相關業者能恪遵相關法規，及嚴格執行各類流程SOP，並將災害發生率降至最低！

▲台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次座談會內容項目：(1) 本年度防火管理相關規定及注意事項。(2) 防焰廠商配合年度計畫事項。(3) 用火用電安全及管理。(4) 2023年防火防災新知。由授課教官針對內容項目於開會時詳細解說，以達成落實災害預防之目的來確保民眾生命財產安全。

市長黃偉哲針對春節時期，希望人人注意安全，也藉由此座談會再次呼籲，正值歲末寒冬與佳節前夕，民眾在歡樂的氣氛中，更應有居安思危觀念，以免發生憾事。並請各機關、學校、社團、公共場所於所屬網站能張貼(公告)防火常識以增加民眾防火意識。

▲台南市消防局第五大隊為加強春節期間公共安全，強化民眾自救能力，特舉辦「119擴大防火宣導暨防火管理人、防焰座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，各類場所除日常消防安全設備安檢合格及定期維護外，更需提升員工自身防火意識及落實安全作業程序，以降低火災發生風險及減少災害損失，消防局將持續推動各項宣導活動，輔導業者用火及施工安全作為，以完善場所自身之火災預防機制，降低成災風險。

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