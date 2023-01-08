南消五大隊辦居家平安幸福防火宣導　1500民眾熱情參與

▲台南市消防局第五救災救護大隊，結合歸仁區公所，於歸仁三井OUTLET東側樹塔廣場辦理「2023消OUT歸人-居家平安幸福宣導活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊，結合歸仁區公所於8日下午2時起到下午5時止，於歸仁三井OUTLET東側樹塔廣場辦理「2023消OUT歸人-居家平安幸福宣導活動」，投入警義消、婦宣、公所約150人，吸引約1500位民眾參與。

宣導主要目的在於喚起民眾災難逃生及預防概念，藉由各項防災介紹，強化自身防災意識及保安警覺。本次活動主軸是假定地震所造成的一連串救援行動，讓民眾可以體驗的宣導項目分別為：因地震產生的火災＿＿滅火勇者（瞄子射水）、搜救受困民眾＿＿搜救勇士（搜救犬）、發現受困民眾＿＿小小消防員趣味競賽、針對民眾急救__CPR+AED教學、消防常識及煙霧流動模型.公所災害防救宣導。

市長黃偉哲表示，農曆春節將至，防災意識仍然不可鬆懈，本次宣導項目精彩、活潑，透過實際體驗讓小朋友對消防知識及技能更深的認識，也讓在旁協助的家長，對防災觀念有所增長。活動特別感謝歸仁區公所及消防局第五大隊所屬共同舉辦難忘、精彩的宣導活動，也感謝三井OUTLET出借場地，他跟市民朋友拜個早年，祝各位新年新春兔來報，金兔銀兔福兔到。

消防局局長李明峯表示，春節期間，各消防隊不打烊，繼續為市民把關，本次歸仁區公所與第五大隊動員所屬在新年前夕特別在人潮眾多的三井OUTLET舉行互動式宣導活動，現場有小小消防員競賽、搜救犬、CPR等項目，效果十足，透過實際操作，將知識化為身體記憶，加深防災觀念，尤其新年將至，防災意識仍然不可鬆懈。