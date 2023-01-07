2023歡喜迎兔保平安　南消六大辦防火宣導座談會

▲台南市消防局第六救災救護大隊，為了提升轄內各大小企業的預防火災及災害應變能力、認識一氧化碳避免中毒及爆竹煙火施放的危害性，舉辦「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆兔年即將來臨，台南市消防局第六救災救護大隊，為了提升轄內各大小企業的預防火災及災害應變能力、認識一氧化碳避免中毒及爆竹煙火施放的危害性，於7日上午9時至11時在消防局永華訓練中心，舉辦「119擴大防火宣導座談會」 。

年節將至，消防局期許企業主、市民及諸多市民朋友能有一個安心的假期，除了針對大型賣場加強消防安全檢查外，特別舉辦防火宣導座談會，邀請了轄內各公司行號企業、液化石油氣業者及熱水器承裝業者、公共危險物品業者及爆竹煙火業者共同參與。

座談會中安排火災災害認識及應變管理、液化石油氣及熱水器承裝注意事項、防焰規制、公共危險物品及爆竹煙火等多項消防業務宣導，同時藉此活動讓業主們與消防人員面對面座談，針對業主提出各種消防相關的疑問進而提供解答，展現了消防機關良好的服務效能。

消防局第六大隊長邱淵明表示，透過座談會活動希冀民眾瞭解災害的危險及如何避免災害發生，讓企業及市民安心迎接兔年的到來。入冬後天氣越來越寒冷，消防局長李明峯提醒民眾使用電暖器應注意與可燃物保持安全距離，並小心用電不負載，使用燃器記得保持室內良好通風防範一氧化碳中毒。