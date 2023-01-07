西港消防鐵漢變暖男　他讓防火防災好有趣

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，規劃辦理一連串各式宣導活動，慈光心智關懷協會及豐德教養院師生，特至分隊參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節將近且天氣寒冷，是用火用電的高峰期，也是災害頻傳的時期，台南市消防局第三大隊西港分隊，為提升民眾對各項災害防災意識，學習自救救人，保障自己生命財產安全，特規劃辦理一連串各式宣導活動，7日上午9時許，由慈光心智關懷協會及豐德教養院師生，特至分隊參訪。

活動由西港消防分隊警義消人員進行各式防火防災宣導，並結合轄區衛生所共同舉辦，為歡迎這群特別的貴賓來訪，承辦的西港分隊隊員賴盈瑞，花了不少勤餘時間規畫活動構思，更是利用巧手改造雙層櫃為「住宅用火災警報器模型屋」，進行防火防災知識操作講解，使院（師）生能更了解用火用電安全、安裝住宅用火災警報器的必要性、瞭解濃煙關門、小火快逃等避難逃生原則的觀念及宣導菸蒂雖小，火患無窮，不可不慎。更透過套圈圈、神射手動態體驗模式，使院師生針對如何從家中硬體設備去建構防火，使居家安全更有保障、正確安裝燃氣熱水器以防範CO中毒、購買瓦斯記得簽訂液化石油氣定型化契約、購買施放爆竹煙火請認清爆竹認可標示等有更深刻的印象，最後還有消防著裝打卡活動，讓參訪師生感受活力滿滿的消防熱情。

活動同步也由西港衛生所派員到隊宣導各式衛教及防疫宣導。另西港麒宏食品工業有限公司陳政仁總經理更是認同消防辦理活動理念，送上豆花、毛豆等自家食品讓與會人員共享，一起為宣導活動畫下完美落幕。

第三救災救護大隊長陳博文表示平時多一分預防的準備，可以在災害發生時即時應變，減少傷亡，以達到人人防火、家家平安。弱勢族群也是我們社會的組成，讓其在災時能發揮自救能力，也是強化社會的防災韌性，所以應該要讓防火防災知識能向下扎根落實於生活，讓每個人安居樂業。