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消防轉轉樂古早味零食歡樂送　南消三大隊防火宣導

▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節期間將至，為了讓大眾能夠對防災觀念更加了解，台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。

▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導使用「消防QA看板」的方式與民眾來互動，答對問題就能享有使用「消防轉轉樂」的機會，轉到相對應的獎品，本次獎品有古早味童玩零食，包含:彈珠汽水、麵粉茶、鹽酸甜等零食，且頭獎還贈送住宅用火災警報器一顆，充滿趣味及好玩的活動，以輕鬆詼諧的方式來達到宣導的效果。

▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北門消防分隊長戴佐丞說，希望透過消防人員宣導教具、零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。分隊設計了「消防轉轉樂」及「消防QA看板」，看板問題包含:滅火器操作口訣、如何避難逃生、防範一氧化碳中毒及簽訂定型化契約宣導等，並藉古早味童玩零食來讓小朋友能夠吸收防災知識，也能讓家長一同回憶兒時的記憶。

▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三大隊陳博文大隊長表示，民眾用火、用電時應注意，廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣；火災不確定性高，無法得知何時何地可能出現火苗，裝設住宅用火災警報器做好居家防火安全、防災避難知識落實日常生活，災害發生時才能降低生命財產損失。

▲台南市消防局第三大隊北門消防分隊，8日在南鯤鯓代天府萬善王爺廟前廣場進行防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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