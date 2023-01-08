麻豆警查酒駕同時緝獲通緝犯　一箭雙鵰同車3人連坐遭罰虧大了

▲台南市麻豆警分局查獲酒駕，駕駛酒測值高達0.40mg/l，除依公共危險罪嫌送辦外，同車3名乘客連坐舉發，其中1人竟是不能安全駕駛通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局7日執行全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，於下午4時許在官田區和平街與興隆街口，發現一輛自小貨車轉彎幅度過大且行車不穩，攔下該車盤查該車駕駛散發濃厚酒味，駕駛酒測值高達0.40mg/l，駕駛除依公共危險罪嫌送辦外，同車3名乘客連坐舉發，其中1人竟是不能安全駕駛通緝犯。

酒駕新制自111年3月31日上路後，針對同車乘客的罰則也加重許多，依《道路交通管理處罰條例》規定，只要駕駛酒測值超標0.25mg/l以上，同車的人連坐處罰加重到新台幣6000元至1萬5000元。

麻豆警分局長林中興呼籲，歲末尾牙飲宴場合增多，駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，警方將持續針對轄內餐廳、小吃部及KTV周邊等易發生酒駕路段及易肇事路段，加強機動攔查並編排酒測路檢勤務，以杜絕酒駕。另特別呼籲汽機車所有人、同車乘客應善盡勸阻飲酒駕車的責任，餐飲業者應主動提供消費者代客叫車服務，共同防制酒駕，維護你我交通安全。