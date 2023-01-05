酒駕男27萬罰款欠5年！祖厝行情看漲「上封條」　家人嚇傻全付清

▲台中男子酒駕積欠27萬罰款，直到祖厝要被查封，家人驚嚇一次全部付清。（圖／台中分署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市53歲張姓男子在3年內2度因為酒駕、拒測共罰27萬元，積欠5年都不繳，法務部行政執行署台中分署去年12月前往張男位在后里麗寶樂園附近的祖厝張貼查封告示，家人擔心行情看漲的祖厝，一旦被拍賣損失更大，趕緊湊足罰款，3天後一次付清。

張男2017年間酒駕遭罰9萬元，不思悔改，2020年11月間又在台中火車站附近遭警察攔檢，張男拒測被罰18萬元，合計27萬元遲遲不繳納，案件在去年4月移送台中分署執行。

台中分署收案後發現，張男活動範圍仍在台中市，可是行蹤不定，經2次通知前來說明清償計畫，張男都未出面，也不繳納，張男無存款、薪資收入，名下僅有位在麗寶outlet附近一間與兄弟姊妹共有的祖厝。

台中分署為彰顯政府對於「酒駕罰鍰」案件執行決心，去年12月20日到張男的后里祖厝張貼告示查封，因無人在家，執行人員張貼公告後，轉向當地里幹事及鄰長打聽祖厝有無人居住，當地鄰長透露張男行蹤不定，無法聯繫，但可以代為聯繫張男家屬，並轉達房產已遭查封之情形。

執行人員3天後接獲張男妹妹來電表示，已聯繫上哥哥，哥哥自知理虧，已先轉帳14萬元給她，請她協助繳納，妹妹還說，祖厝位在麗寶outlet附近，近年來價值倍增，一旦進行拍賣，恐被外人買走，所以剩下的13萬元將由兄弟姐妹籌款繳納。

張男的妹妹去年12月23日下午，騎機車頂著10幾度寒風由后里區騎到台中分署，將張男27萬元欠款，一次付清避免祖產被拍賣。

台中分署呼籲，對於 惡意欠繳酒駕罰鍰的義務人，將持續強力執行，以遏止酒駕歪風，酒後不開車，平安回家最好。