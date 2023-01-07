酒駕拒繳罰款16萬....害祖產透天厝被查封　男見封條急問：怎麼辦

▲林姓男子遲遲未繳酒駕罰緩，祖傳透天厝遭行政執行署貼上封條。（圖／行政執行署提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

農曆年節將至，配合「法務部行政執行署各分署『強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，法務部行政執行署新竹分署(下稱新竹分署)針對轄內所有執行中之酒(毒)駕案件，加強執行。

新竹一名60多歲的林姓男子，酒駕被監理機關裁罰16萬餘元，因未繳納被移送新竹分署執行。考量林男名下除了一台1999年車輛外，僅剩下一處繼承而來持份 1/2 的透天厝，新竹分署遂依移送機關新竹區監理所請查封義務人查封透天厝。

新竹分署於去年底進行現場查封，到現場後，分署人員按電鈴超過 3 分鐘都無人回應，最後在大門側面張貼查封公告，完成查封程序。

▲男子見到封條後，才趕緊聯絡家人出面詢問該怎麼處理。

近日，承辦書記官接到自稱林男弟媳來電，解釋元旦假期間，林男才告知因酒駕可能遭查封房屋，因為林男不善言辭，故委請弟媳來電確認，並詢問要處理辦法。

承辦書記官告知本件確實已經進入執行程序，建議對方要在 1 月 10 日前完納欠款或是辦妥分期，否則之後進行建物測量，會額外增加林男的執行費用，弟媳這時驚呼原來房子真的被查封，至此表示將儘速促請林男至新竹分署處理。

新竹分署呼籲，切勿心存僥倖酒駕，以免害人害己，不但被處罰鍰，倘若造成事故，對於被害方面更可能有無可彌補之損害發生，徒增永遠無法抹滅之後悔