快訊／苗栗泰安鄉長酒駕國道肇禍「4車追撞釀3傷」　今認錯道歉

▲泰安鄉新科鄉長陳吉基酒駕肇事。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉新科鄉長陳吉基本月4日在國道1號三義交流段路段發生車禍，追撞2車，3人受傷送醫，沒想到陳吉基竟是酒駕，被帶回偵查，隔天移送苗栗地檢署，檢方考量陳吉基是初犯，裁定依職權緩起訴。陳吉基透過秘書向社會大眾致歉，坦承決不再犯。

苗栗消防局說明，4日晚間9時48分接獲報案，國道1號南下150.8公里三義交流道發生4車追撞事故，警消獲報趕抵現場，將駕駛人王女（66年次）、乘客林男（89年次）、林女（90年次）送醫，所幸3人僅輕傷無大礙。

警方對肇事駕駛陳吉基進行酒測，酒測值達0.55毫克已超標，並帶回國道泰安分隊偵詢，隔天才依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦，檢方考量陳吉基是初犯，當庭無保請回，依職權緩起訴處分。

今（7）日泰安鄉公所陳信達秘書替陳吉基代為回應，表示當天晚上在餐聚過後，他自認酒力、體力尚可，才自行開車回台中，結果發生擦撞，但鄉長會坦然面對刑事責任，以及酒駕的刑責，並加以檢討。

陳信達秘書也提到，其實鄉長自12月25日上任以來，至今還在徵選協助開車的司機，才會獨自開車回家，期盼這幾天可以遴選到司機，負責鄉長上下班、聚會的行車安全，他也強調，鄉長造成社會大眾的不安十分抱歉，已學到教訓不會再犯。