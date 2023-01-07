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台南市鵝場確診禽流感　動保處撲殺1088隻鵝

▲台南市動物防疫人員進行鵝隻撲殺作業，並進行鵝舍消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）南市動物防疫人員進行鵝隻撲殺作業，並進行鵝舍消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處於1月3日接獲佳里區一養鵝業者主動通報場內肉鵝有異常死亡，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即於1月6日完成撲殺1088隻鵝，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

▲台南市動物防疫人員進行鵝隻撲殺作業，並進行鵝舍消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，已積極強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑3公里內48場養禽場實施採樣監測，3-5公里內60場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之病毒降到最低。

▲台南市動物防疫人員進行鵝隻撲殺作業，並進行鵝舍消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，入冬以來國內外持續發生禽流感，顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，動保處提醒養禽業者需特別提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸，降低病毒入侵機會。

▲台南市動物防疫人員進行鵝隻撲殺作業，並進行鵝舍消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處正積極執行各項禽流感防疫措施，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施，避免禽流感的傳播。

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