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雲林元長、台西2雞場確診H5N1禽流感　緊急撲殺1.6萬隻黑羽土雞

▲雲林縣動植物防疫所依標準作業程序完成染疫禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所依標準作業程序完成染疫禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉及台西鄉分別有1土雞場主動通報確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感病例，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行近1萬6000隻雞隻撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。雲林縣動植物防疫所說明，台灣迄今已有25場禽場染疫。

縣長張麗善表示，禽流感疫情持續有升溫趨勢，目前已指示相關單位啟動各項防控措施，同時為體恤禽農損失，也要求儘速辦理補償金試算跟發放工作。故呼籲如發現飼養家禽有異常死亡或狀態，應即時通報(通報專線：0932-690674)，以防範新病毒散播風險。

▲雲林縣動植物防疫所依標準作業程序完成染疫禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所依標準作業程序完成染疫禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，雲林轄內已有多處禽場發生禽流感疫情，防範疫情範圍將持續擴大，並希望可藉由各項防疫措施，減少禽農損失。防疫所也再三提醒業者：禽場應持續提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業。

動植物防疫檢疫局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家韓國與日本今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國10月17日至今日已有54禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本10月28日至今日已有64禽場，含關聯場確診H5N1亞型HPAI，創該國禽場案例數新高。台灣目前進入候(野)鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

▲雲林縣動植物防疫所依標準作業程序完成染疫禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所依標準作業程序完成染疫禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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