新竹棒球場152項缺失　施工廠商巨佳營造董座回應了

▲新竹棒球場爭議延燒，施工廠商巨佳營造董座回應了。（圖／新竹市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長高虹安揭露新竹棒球場152項缺失，包含在土壤挖出大小石粒、磚頭及電線等廢棄物，質疑廠商有偷工減料及傾倒廢土嫌疑。對此，球場施工廠商巨佳營造工程股份有限公司董事長詹朱淮表示，偌大的球場難保不會出現雜物，工程實務上也很難避免，但有疏失就是不對，未來會配合市府指示，盡力改善。

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▲巨佳營造董事長詹朱淮表示，他們身為施工廠商，發生疏失就是要負起最大責任，一定會盡力改善問題。（圖／新竹市政府提供）

根據《中央社》報導，巨佳營造董事長詹朱淮表示，巨佳對球場的施工相當用心，包含轉播大銀幕、觀眾席座椅及建築內部燈具等，都選用高品質設備，如今發生疏失，他們身為施工廠商，就是要負起最大責任，一定會虛心檢討，努力改善所有問題。

至於球場土壤被挖出磚頭、電線等廢棄物，被形容是廢土掩埋場。詹朱淮表示，他們去年請美國職棒大聯盟（MLB）專業團隊到場勘查，當時挖了7個洞都沒問題，市府今年1月4日再勘查，這次挖了10個洞並挖出雜物，他認為巨佳都有按規範施作，雜物在合理比例範圍內。

詹朱淮說，偌大的球場難保不會出現雜物，工程實務上也很難避免，但有疏失就是不對，做錯了就要承認並盡力改正，且目前球場正處於驗收階段，後續會持續與市府開會，盡責任把工程做好。

▲高虹安5日表示，新竹棒球場的土壤中挖出磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物，質疑廠商偷工減料。（圖／新竹市政府提供）

高虹安5日召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」指出，新竹市立棒球場隨機取樣外野草皮土壤後，於土壤深度約10至15公分處挖出大於3公分之磚頭、石頭與廢棄電線等廢棄物，明顯未達合約載明土壤級配要求，認為廠商偷工減料罪嫌重大，質疑前市府未善盡監督責任。

新竹地檢署6日表示，針對外界關心新竹市立棒球場案件進度，本署去年7月已主動分案偵辦，且為深入全面追查，本署檢察官亦指揮司法警察機關組成專案小組，持續蒐集、分析相關證據未曾停歇，力求勿枉勿縱，對於偵辦任何不法的犯罪行為，始終全力以赴，請各界給予辦案人員純淨辦案空間。