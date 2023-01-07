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屏東南榮國中屏東演藝廳藝術公演　台下觀眾鼓掌叫好

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦112年度藝術公演 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦112年度藝術公演 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉南榮國中於6日晚上7時南在屏東演藝廳舉辦藝術112年度公演，同學們陸續表演國樂合奏、旗舞、舞蹈、琵琶獨奏、合唱、口琴、打擊重奏、藝術擊樂、管樂等項目，動人的表演牽引著台下觀眾的情緒，或慷慨激昂、或輕快活潑、或柔情似水，鼓掌叫好。

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦112年度藝術公演 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦112年度藝術公演 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

閉幕曲則由各社團共同演出《明天會更好》，壓軸的管樂合奏《豪勇七蛟龍》，象徵南榮國中追求卓越，積極進取之精神。

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦112年度藝術公演 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲南榮國中在屏東演藝廳舉辦112年度藝術公演 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

合唱團聶淳嫻同學說，「今年是我第三年站上屏東演藝廳的舞台，心裡有深的期待也有點不捨，但有更多的滿足。」盧銘濬同學表示：「登上這國際舞台，心裡有滿滿的成就感，練唱期間從原本不和諧的合聲，到三聲部音色融洽、節奏明確，整個團隊花了很多功夫，更磨合大家的感情與默契。」這是同學們帶得走的能力！

管樂團宋浩同學指出：「今日登台的曲目是我們練習兩年多的結晶。管樂合奏並非一人的表演，需要團員們的長時間培養默契，才能演奏出美妙的合聲。我很感謝團員們的演出及所有辛苦的指導老師，讓這次表演圓滿順利。」林珍竹同學表示：「進入室內管樂團後，學習更多技巧上的琢磨；練習過程，我們全心全力投入其中。如今我們來到了一年一度的藝術公演，它帶來的是南榮的榮耀徽章。」

琵琶獨奏劉芳瑜同學說，「7年級第一次參加公演，舞台上有位鋼琴獨奏的學長，心裡非常羨慕他能有這份殊榮；沒想到這此能換我獨自登台」。

學生家長們亦感謝學校教導孩子守規矩、努力充實學業，在有限的時間還可以學習各樣樂器演奏，再參加比賽得佳績，於國家級的演藝廳盡情地發揮所長，令人感動。

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