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大陸冷氣團挾帶境外污染南下影響　屏東縣今起3天空氣品質不良

▲屏東縣全面啟動空污應變機制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣全面啟動空污應變機制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

依據環保署監資處空品預報資料顯示，今(7)日起受到大陸冷氣團挾帶境外污染物南下影響，空氣中懸浮微粒濃度將逐漸升高，南部地區於午後至晚間將陸續受影響；明(8)日起冷高壓出海轉為壓迴流天氣，因屏東縣位在全國最下風處，加上本土污染物累積，預估1/7至1/9連續3天將達到空品不良等級。

▲屏東縣全面啟動空污應變機制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣全面啟動空污應變機制 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為減緩空品不良情形，屏縣環保局已成立空品不良應變小組，並針對本縣各污染源啟動應變措施，包括加強通報縣內排放量前三十大固定污染源配合自主減排或降載；通報轄內51家砂石場加強空氣品質惡化防制措施，提升砂石廠內防污設備操作頻率，及落實廠內外灑水作業；針對縣內前20大營建工地，也要求各工地至少每4小時執行營建工地內外及認養街道灑水或洗掃至少一次；縣內主要露天燃燒熱點區域，加強進行UAV空中稽查作業。

另持續加強轄區道路洗掃作業其增加洗掃的路段及洗掃頻率。藉由各污染源應變及管制作為，期望能降低本縣自身之污染排放，並減緩空品不良之情形。

環保局特別提醒敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者與一般民眾配合加強自我防護措施，外出記得配戴口罩，並可多加利用空氣品質監測網(http://airtw.epa.gov.tw)或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。環保局也將隨時掌握空氣品質變化，並將持續加強各項污染源管制作業，並請民眾外出時儘量搭乘大眾運輸工具，減少污染排放，為維護空氣品質共盡一份心力。

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