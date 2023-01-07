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屏東內埔警泰武所長黃文祺　連手社福團體捐款、棉被助弱勢

▲內埔警分局泰武分駐所長黃文祺愛心助弱勢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局泰武分駐所長黃文祺愛心助弱勢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉林姓鄉民，因身體狀況，無法每天工作，收入有限，轄區的內埔警分局泰武警分局所長黃文祺查訪得知，連絡公益團體等單位捐款2000元及棉被，助他暫度難關，讓他很感動。

▲內埔警分局泰武分駐所長黃文祺愛心助弱勢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局泰武分駐所長黃文祺愛心助弱勢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

泰武分駐所所長黃文祺平時深耕轄區，得知轄內林姓鄉民平時外出辛苦上班，但因身體狀況無法每日工作，每個月僅微薄收入、補助津貼度日。

黃所長得知後立即聯絡並轉介位在屏東縣的公益團體「崇聖殿慈善功德會」理事及泰武鄉佳平村尤村長，一同前往林姓民眾家中關懷慰問，並協助發放愛心人士給予棉被、補助金新台幣2000元等生活用品，期許能使林民度過寒冷冬天，緩解燃眉之急；另協助為其申請張榮發基金會所發放之物資及補助金。他對警方偕同村長及善心人士主動關懷伸援十分感激。

黃所長於日前轉介崇聖殿慈善功德會捐助愛心物資(白米、油、尿布等)，發放愛心物資給村莊內的弱勢家庭，民眾從所長手中接過關懷物資等生活用品並感謝所長寒冬送暖分享愛心物資的援助及關懷。

內埔分局長莊順智表示，警察的服務藉由平時深入轄區各角落來發掘弱勢，這次結合地方善心人士，關懷轄內需要幫助的民眾，為社會盡一份心力，期望能溫暖轄內每位民眾的心。

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