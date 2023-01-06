地下錢莊擄人！屏東警假裝交付贖金…超商前「連鳴4槍」壓制逮2嫌

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣里港警分局5月晚間7時16分許接獲家屬報案電話，稱兒子遭到地下錢莊擄走，心急如焚向警方求救。警方獲報後立即組成專案小組，假扮家屬與犯嫌展開斡旋，並假意配合在超商交付贖金，趁嫌犯卸下心防之際，一舉將2人逮捕，整起事件無人傷亡。

▲警方假意配合交付贖金，趁隙將李嫌、黃嫌2人逮捕，期間還對空連鳴4槍控制現場。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，接獲家屬報案後，里港警分局組成專案小組積極營救，經警於電話中假扮家屬與犯嫌斡旋，並約定於屏東縣九如鄉九如路某超商交付贖款。里港警分局員警佯裝家屬並交付款項後，旋即向李嫌表明警方身分，並以優勢警力一擁而上逮捕，惟當下2嫌拒不配合，極力反抗，現場員警對空鳴槍4槍控制現場，當場依法逮捕，無人員傷亡。

▲員警(藍衣者)陪同家屬(粉色衣者)前往超商假意交付贖金。（圖／記者陳崑福翻攝）

經了解，此案係民眾與地下錢莊借錢無力償還，遭地下錢莊擄走。警方緝獲李嫌(男，27歲)、黃嫌(男，40歲)2人，並當場查扣鋁、木棒2支、本票及現金3萬5000元，全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源查緝不法。

里港警分局呼籲，年關將近，不法之士蠢蠢欲動，本分局將持續強化勤務部署及作為，遇有重大案件，展現迅即偵破之決心，讓屏東縣民安心過好年。

▼李、黃2嫌遭警方逮捕歸案。（圖／記者陳崑福翻攝）