　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

▲2023屏東熱博1月14日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2023屏東熱博1月14日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2023屏東熱帶農業博覽會於1月14日開幕，至2月28日止展期共46天，配合生肖兔年，今年的彩繪稻田以「卡納赫拉的小動物」為主題，萌度爆棚的兔兔與P助，預計將吸引大量粉絲前往參觀。

為有效疏導人潮與車流，屏東警分局將針對熱博園區周邊實施以下交通管制措施，籲請民眾配合。

▲2023屏東熱博1月14日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2023屏東熱博1月14日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

1.國道三號平面道與德和路口於例假日8-18時禁止左轉台27線(德和路)，並加強引導車輛至神農西路及德華路路口迴轉，民眾自行駕車前往，除園區停車場外，神農西路兩側及農業科技園區備有充分停車場地，可供來訪遊客停放大型遊覽車及自小客車輛。

2.為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車情事。

3.除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵，並建議將車輛停放於農業科技園區內停車場，農曆春節間提供免費接駁公車載運入園。

4.屏東市區民眾建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便；另自行開車前往請行駛中正路接海豐外環道(盛豐路)直走黃金路再右轉德華路進入園區。

屏東警分局表示，熱帶農業博覽會為屏東市區春節期間的一大亮點，以往均吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日倍增，除了各項交通管制措施之外，亦視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況，讓民眾快樂出門、平安回家。

ET快訊
2女學生被逼下跪！　遭嗆「快一點」影片瘋傳
蔡依林「露2點」合體李玖哲　相馬茜說話了！
快訊／日149人客機緊急迫降！　逃生滑梯疏散乘客
獨／小三通今重啟！　陸斥資1.3億防疫設備曝光
詐騙妹被嫌吵　怒回2字笑翻他：這輩子遇過最凶
小甜甜夫妻「吵架3防線」全破！　5藝人組調解會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

台南新營傳暗夜修車廠火燒車　消防人員全力滅火

孝男染毒遭逮南警啟動關懷機制紓困　老母含淚頻頻道謝

全國密度第一「宮廟2.0座談會」　南警分享雞頭怪客落網主因

中原大學原住民專班展現學習成果　「牽起一條浪」傳承文化

新北眾神引路人迷你影集　民政局迎春首推《富貴發達路》

長榮航勤員工自發性串聯休假　桃園勞動局：資方不得有秋後算帳

ANGELDAY.安啾帶　打造創意產業專屬SBIR平台

假日來看展！　元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

桃園首創親子說唱駐館　傳統藝術更接地氣

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

台南新營傳暗夜修車廠火燒車　消防人員全力滅火

孝男染毒遭逮南警啟動關懷機制紓困　老母含淚頻頻道謝

全國密度第一「宮廟2.0座談會」　南警分享雞頭怪客落網主因

中原大學原住民專班展現學習成果　「牽起一條浪」傳承文化

新北眾神引路人迷你影集　民政局迎春首推《富貴發達路》

長榮航勤員工自發性串聯休假　桃園勞動局：資方不得有秋後算帳

ANGELDAY.安啾帶　打造創意產業專屬SBIR平台

假日來看展！　元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

桃園首創親子說唱駐館　傳統藝術更接地氣

擬訪美日為2024暖身？　朱立倫：為總統候選人奠定國際交流基礎

小甜甜老公「AA制神邏輯」掀眾怒！沒付1最大開銷　網砲：幹嘛跟你結婚

當8年主管「年終僅1萬2千元」老鳥曝悲慘真相！　過來人勸：快跑

「普丁停火是謊言」烏克蘭怒批　俄軍仍持續空襲！消防員慘被炸死

上海「停車格燒屍體」15秒影片瘋傳！　陸媒揭是在燒祭品

哈利自爆「17歲野戰破處」被當種馬　傳言瘋猜是這女星

國泰世華CUBE卡錢兔好康大禮包　「優惠34567」享領券最高7%回饋

烏軍情局警告：普丁將再動員「50萬士兵」！　可能時間點曝光

2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象　酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

長榮航勤員工自發性串聯休假　勞動局協調

80年老店彰化「阿泉爌肉飯」要漲了

宮廟2.0座談會南警分享雞頭怪客落網主因

孝男染毒遭逮南警啟動關懷機制紓困

台南善化民宅火警

羅警宣導行人免遭大車輾　商借砂石車為道具

基隆高中以下師生1人發放2劑快篩

佳里牛肉湯掩護職業賭場警查獲12人

東原幸福兔寶寶逛大街早市拜年福氣到

基隆暖暖區春節愛心聯歡　謝國樑溫情賀新年

前立委涉共諜案交保遭疑「耍特權」　高雄地院回應了

歲末福兔迎祥來！金山區公所寒冬送暖心

萊島鴨現身花蓮引發論戰　特生中心説話了

更多熱門

相關新聞

蘇花路廊春節車流來勢兇　交通疏運一次報你知

蘇花路廊春節車流來勢兇　交通疏運一次報你知

春節連續假期據公路總局預估，蘇花路廊南下車流總量約在12萬4100車次，日運量以1月22日初一約1萬8700車次最高；北上車流總量約在11萬9600車次，日運量以1月26日初五約2萬1700車次最高。

三星Micro LED家用電視CES首現身

三星Micro LED家用電視CES首現身

即／移工陳屍租屋處　警逮捕台籍男

即／移工陳屍租屋處　警逮捕台籍男

市場藏職業賭場　屏警攻堅大鐵鎚破門逮人

市場藏職業賭場　屏警攻堅大鐵鎚破門逮人

快訊／越籍移工陳屍租屋處　警全力追嫌犯

快訊／越籍移工陳屍租屋處　警全力追嫌犯

關鍵字：

2023屏東熱博會開幕屏東警察交通

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破22年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

宋先生被轟「給小甜甜養」！曝夫妻經濟分工：我賺得夠用

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

彩迷瘋搶2000元刮刮樂　爽中3張百萬

男友無套激射！竟叫她「用可樂洗下面」　結果悲劇了

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

李玟富商老公爆「劈腿嫩妹」　姊發聲

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面