2023屏東熱博1／14登場　周邊交通資訊屏警報你知

▲2023屏東熱博1月14日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2023屏東熱帶農業博覽會於1月14日開幕，至2月28日止展期共46天，配合生肖兔年，今年的彩繪稻田以「卡納赫拉的小動物」為主題，萌度爆棚的兔兔與P助，預計將吸引大量粉絲前往參觀。

為有效疏導人潮與車流，屏東警分局將針對熱博園區周邊實施以下交通管制措施，籲請民眾配合。

1.國道三號平面道與德和路口於例假日8-18時禁止左轉台27線(德和路)，並加強引導車輛至神農西路及德華路路口迴轉，民眾自行駕車前往，除園區停車場外，神農西路兩側及農業科技園區備有充分停車場地，可供來訪遊客停放大型遊覽車及自小客車輛。

2.為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於台27線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車情事。

3.除緊鄰熱博園區之屏東交流道外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵，並建議將車輛停放於農業科技園區內停車場，農曆春節間提供免費接駁公車載運入園。

4.屏東市區民眾建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便；另自行開車前往請行駛中正路接海豐外環道(盛豐路)直走黃金路再右轉德華路進入園區。

屏東警分局表示，熱帶農業博覽會為屏東市區春節期間的一大亮點，以往均吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日倍增，除了各項交通管制措施之外，亦視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況，讓民眾快樂出門、平安回家。