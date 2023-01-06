5死惡火初步起火點曝！排除電暖器釀禍　倖存阿公被列嫌疑人送辦

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市大里區今(6日)發生重大火警，造成三代同堂7口之家5死悲劇！稍早，有消息傳出，疑似為住在一樓的陳姓阿公(66歲)出現幻覺，想要點火驅蛇而釀禍，但大兒子否認此事，認為是電暖爐起火。不過，檢察官初步勘驗後，排除電暖爐起火，且起火點疑似就在阿公的床附近，目前已將阿公列為嫌疑人移送偵辦。

▲台中市大里區今(6日)發生恐怖火災，事發當時畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

這起火警發生在今凌晨3時52分許，警消接獲通報後出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救；現場為3樓RC結構建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺、財損、起火原因待查。

▲警方鑑識人員入屋勘查。（圖／記者鄧木卿攝）

警消趕抵現場時，疑似縱火的陳姓阿公已經坐著輪椅脫困；據悉，阿公精神狀況不穩定，當時疑似是出現幻覺，看到家中有蛇，才會拿出高粱酒淋蛇點火，未料竟釀成5死慘劇。但對於這一說法，家屬則駁斥，表示家中沒有人喝酒，何來的「高粱」點火，並指出應是阿公「胡言亂語」。

對此，阿公的大兒子陳男認為，因家中電暖爐為舊型，且已使用6、7年，應是電暖爐起火造成。不過，檢察官稍早重返火場勘驗，初步排除電暖爐起火，且起火點疑似就在阿公的床鋪附近，阿公疑似涉嫌縱火，目前已被檢察官列為嫌疑人移送偵辦，而至於詳細的起火原因仍待進一步調查釐清。

▲倖存阿公目前被列為嫌疑人送辦。（圖／記者鄧木卿翻攝）