阿公疑驅蛇釀禍！台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市大里區今(6日)發生重大火警，造成三代同堂7口之家5死悲劇。目前有消息傳出，起火原因為住在一樓的陳姓阿公(66歲)凌晨疑似出現幻覺，看到家中有蛇，因此拿起高粱酒淋蛇點火而釀禍。對此，陳家長子接受訪問表示，爸爸有譫妄症，講話經常顛三倒四，他希望不是爸爸縱的火，「但即便是，我也不能怪他，這都是命」。

▲台中惡火，奪走6口之家5條性命。（圖／記者鄧木卿翻攝）

這起火警發生在今凌晨3時52分許，警消接獲通報後出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救；現場為3樓RC結構建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺、財損、起火原因待查。

▲倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警消趕抵現場時，疑似縱火的陳姓阿公已經坐著輪椅脫困；據悉，阿公精神狀況不穩定，當時疑似是出現幻覺，看到家中有蛇，才會拿出高粱酒淋蛇點火，未料竟釀成5死慘劇。但對於這一說法，家屬則駁斥，表示家中沒有人喝酒，何來的「高粱」點火，並指出應是阿公「胡言亂語」。

對此，剛好外出工作而倖存的陳家長子出面受訪表示，爸爸曾被診斷出譫妄症，狀況時好時壞，講話顛三倒四，且家中沒有人喝酒，不太可能會有高粱酒這種東西，「我希望不是他縱火，且也相信不是，但如果結果證明是他，我也只能接受現實，畢竟是自己的爸爸，這就是我家的命」。

▲警方鑑識人員準備入屋勘查。（圖／記者鄧木卿攝）

不過對於起火原因，陳家長子表示，他認為應是電暖器起火造成，因家中電暖氣已使用6、7年，且是舊型電扇型電暖器。

這起火警一共造成5人死亡，其中年紀最小的是僅有6個月大的曹姓男嬰，另外4名死者分別為11歲的曹姓男童、38歲的陳女(女兒)、32歲的陳姓男子(兒子)、以及62歲的林姓婦人(陳姓阿公妻子)；而阿公的長子陳男(35歲)昨在屏東過夜，並未在家，接獲噩耗後已立即趕回台中。詳細起火原因為何，目前還有待進一步調查釐清。