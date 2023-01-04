女友「屁股被老爸爽摸」氣炸　他撞見卻惦惦！理由惹怒網

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前邀女友到家作客，怎料父親竟伸鹹豬手，偷摸她的屁股，當時女友大叫出聲，他則在一旁目睹全程；然而，父親對此矢口否認，他在一番權衡之後，決定裝作沒看到，怎料女友態度非常堅決，讓他相當苦惱。

男網友昨在論壇「zuvio」發文提到，家人都知道女友，也見過一兩次面，想說彼此算熟悉了，便邀女友到家裡作客，結果吃晚餐時，父親竟趁女方路過身旁的瞬間，直接摸了她屁股一把。

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當下，女友大叫出聲，並害怕地看向男友爸；而原po父親則一副沒事的模樣，說是不小心撞到了。男網友直言，除了自己，沒有任何人看到那一幕，「我也不知道該怎麼辦？很怕幫我爸說話，女友會生氣，但如果幫女友的話，我爸一定對她很反感，所以我選擇說沒看到。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

眼看女友一直很篤定，他爸摸了自己的屁股，甚至想鬧大，原PO無奈直呼，「我現在頭真的很痛，不知道怎麼做，幫哪邊都不對。」

對於原PO的做法，網友們不以為然，不禁吐槽「真可憐，另一半被騷擾了還選擇不吭聲。」還有人笑虧，「是不是日本片看太多？」「那你就摸你媽的屁股阿，算扯平了」。