朱學恒成台灣首位斗內破千萬YTR　四叉貓曝數字更高：1集拿42萬

記者黃翊婷／綜合報導

宅神朱學恒近日被網友發現，他的YouTube頻道是2022年獲得斗內第一名的頻道，也是台灣所有YouTuber中，第一個收到破千萬贊助的人。網紅「四叉貓」劉宇分析，朱學恒曾經在YouTube創下一集獲得斗內42萬元的紀錄，若再加上廣告分潤等款項，真實金額應該相當可觀。

▲朱學恒成為台灣第一位「斗內金破千萬」的YouTuber。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

劉宇4日在臉書PO文表示，2020年起就一直關注YouTube頻道的斗內（Donate，贊助）排行榜，該排行榜是使用統計工具「playboard」算出來的，原理是從YouTube直播影片旁邊的聊天室抓取斗內留言，再進行金額統計，他也曾經驗算過，如果全部都是新台幣，結果都是正確的，但如果有外幣，就會因為幣值匯率稍微出現誤差。

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劉宇提到，2020年的時候YouTube頻道斗內排行榜前20名幾乎都是挺韓的直播主，短短1年內就能收到100至200萬元的贊助，後來中天改做YouTube頻道，更是在21天內衝上台灣斗內排行榜冠軍，而朱學恒的YouTube頻道第一次創下斗內金額高點，是2021年6月1日去送花籃的時候，獲得7萬6818元，當時朱的頻道總斗內金為117萬元。

▲劉宇分析，朱學恒YT頻道的收入金額可能不只如此。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

劉宇指出，去年5月29日被他嘲笑朱學恒去黃子佼的生子文鬧事，是想騙斗內，朱開了一場直播，說該集收到多少斗內就捐2倍的錢出去，那集大概收到42萬元的贊助，從那之後，朱收到的斗內金額就越來越高，現在平均每集能收到2萬元，逐漸超越中天拿下台灣斗內排行榜冠軍，日前斗內金額甚至已累計突破1000萬元。

劉宇分析，朱學恒的YouTube頻道收入除了檯面上的1000萬元斗內金，還有每個月的訂閱會員、影片插播廣告分潤，以及放在影片下方的Paypal、綠界、歐付寶連結，「他在YT被斗內多少大家都知道（1000萬元台幣），但檯面下的頻道廣告分潤和支付平台匯款多少就不知道囉。」