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點名「1生肖」今年別急著出國！　命理師：捐血能降低危險機率

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著疫情趨緩、國境解封，近期出國的旅客遽增；不過，命理師柯柏成則警告1生肖，先別急著出國度假，容易樂極生悲；同時，他也指出，捐血可以降低危機發生的機率。

命理師柯柏成昨在臉書發文，除了點名屬龍、屬鼠及屬雞的人犯太歲，也提到「屬龍的人」是最大苦主，與長輩、主管關係越趨緊張；「屬鼠的人」可能會碰上桃花劫，飛來的豔福絕對要小心。

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最後，「屬雞的人」是外出意外車關的高危險群，柯柏成就提醒道，「疫情解封別急著衝出國度假，最容易樂極生悲，可以的話就捐個血，可以盡量減輕這種危險的機率。」

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近來超多國人赴日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

他指出，癸卯年是個很不同的一年，一者是風水20年大運走入九火運，有關於文創或文化特殊性的產業會更加蓬勃，人類社會的文明會在這一年起進入一個轉折點，也會更注重心靈修養，而將物質享受的需要逐漸降低，和以往的生活型態會有很大的不同。

不僅如此，這一年也是有兩個立春、閏二月又是帶著桃花的黑兔年，「下次要滿足這3個條件，要等1260年後，許多人的大運都會在這個年分，作一個大維度的提升或轉變，端看自身要從內心修行靈性，還是向外追求物質享受而作的一個分水嶺一年。」

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