東京地鐵太複雜「新手必知10點」　達人曝轉乘陷阱：同站其實超遠

▲東京地鐵對許多新手來說相當複雜。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來大批國人飛日本旅遊，熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧，就針對複雜的東京地鐵，寫下新手必知道的10件事，包括省錢小撇步、轉車陷阱及乘車禮儀等。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文教戰，表示東京地鐵好複雜，光看路線圖就暈頭轉向，「有這樣迷惑的朋友，讓我來和您分享，我認為到東京搭地鐵的新手，一定要知道的10件事，知道後相信東京地鐵不會是您的夢靨，而是帶您玩遍東京最好的夥伴！」

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第1件：東京地鐵總共有2家公司、13條路線，但常搭的大概只有6條路線。

旅客常搭的大概是淺草線、銀座線、丸之內線、日比谷線、大江戶線、副都心線；如果怕麻煩的人，可安排副都心線一日遊、日比谷線一日遊、大江戶線一日遊等，這樣無須轉車，且省錢又方便。

第2件：請準備1張「最清楚的東京地鐵圖」，若會使用了，比手機APP乘換案內好用。

林氏璧大推這份「東京Metro詳細版地鐵圖」，它將每個地鐵站畫成長方形，也就是車站體的實際位置，因此可透過地圖看出，這個站轉乘走路是否會走很久，也可看出站與站之間是否相連。

▲東京地鐵三日券，72小時內13條地下鐵路線搭到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

第3件：想省錢的話，必備地鐵24~72小時券「Tokyo Subway Ticket」，一日平均500日圓。

原本這個交通票券只能使用到當日終電為止，不過從2016年3月26日開始，改成24小時制，且有1日、2日、3日券的選擇。

第4件：「Suica西瓜企鵝卡」或「Pasmo卡」，這樣類似悠遊卡的東西也是可以買的。

第5件：不要相信地圖上的同站轉乘，請小心各種轉車陷阱。

►同樣的站名，或地鐵圖上被圈在一起，不要以為換車一定很方便喔！有的看起來很近，但其實要步行10多分鐘。

►超級好轉車的地方：

1.「丸之內線」的赤坂見附站走到「銀座線」的赤坂見附站，只要3步→0分鐘

2.「銀座線」的表參道站走到「半藏門線」的表參道站，只要5步→0分鐘

3.「大江戶線」的大門站走到「淺草線」的大門站，只要94步→1分鐘

4.「大江戶線」的青山一丁目站走到「銀座線/半藏門線」的青山一丁目站，只要102步→1分鐘

5.「半藏門線」的九段下站走到「新宿線」的九段下站，只要111步→1分鐘

▲有的同站轉乘距離超遠。（圖／「日本自助旅遊中毒者」授權引用）

第6件：有些站體非常的深，請善用電梯。

六本木、麻布十番、新宿這三站是最深的，但其實也沒這麼可怕，只是務必要記得坐電梯。

第7件：什麼地方是這十三條地鐵去不了的地方？

以新手來說，有以下知名的地方：

台場：從汐留、大門、新橋站轉百合海鷗號。

吉卜力美術館：從新宿往西坐中央線到三鷹。

迪士尼樂園：建議從有樂町線的新木場站轉JR京葉線到舞濱。

橫濱：從澀谷坐東急東橫線，可由副都心線直通運轉。

第8件：請注意日本地鐵的乘坐禮儀。

請勿在車廂內講手機、喧鬧、吃太香的東西等；另外，日本人一般來說沒有讓座的習慣。

▲日本人沒有讓座的習慣。（圖／記者蔡玟君攝）

第9件：淺草線可以直通運轉成田羽田兩個機場。

從成田機場過來市區，京成線在青砥(A-O-To)站分出了一條「京成押上線」，「京成本線」會繼續到上野和日暮里。

「京成押上線」和「都營淺草線」是直通運轉的，也就是同一班列車，直接繼續開下去，不換車了，日本有很多這種直通運轉的例子。利用這一點，你可以坐京成特急，直通淺草線。

此外，從羽田機場坐京急線，你可以在品川直通淺草線，也是直通運轉的。因此如果你選接近淺草線車站的旅館，那機場交通就很方便了，如淺草/日本橋/東銀座/新橋/大門，都有些旅館可選。

第10件：不是最必要，請不要在「東京」和「新宿」這樣的超大站換車。

►本文由「日本自助旅遊中毒者」授權引用，原文請點這。