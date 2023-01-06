時空旅人預言2023年將有「5大災難」：「這天」星際戰爭將開打

▲時空旅人預測，2023年將會有5件「足以改變地球」的事件發生。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人都對未來感到好奇，也有不少時空旅人的傳說。一名自稱是來自2714年的時空旅人艾瑞（Aery Yormany），就警告2023年會發生的5件事，將改變整個世界，包括自然災害、突變嬰兒、新疾病等，讓人忍不住擔憂。

據《每日星報》報導，艾瑞在TikTok平台貼出影片，分享即將發生影響世界的5件事，吸引120萬人關注，內容提到很多人仍不相信他是真正的時空旅人，因此他要大家記住2023年的5個日期，包括3月、4月、5月、10月以及11月。

※3月14日：美國西海岸遭大海嘯襲擊，稱為「巨浪」。

※4月28日：一個嬰兒出生帶有許多突變，像是新器官等。

※5月7日：新疾病「VorcenX」從冰蓋中被釋放，死亡率高達40%。

※10月30日：熱帶雨林中發現新的世界，伴隨新人類物種的出現。

※11月3日：人類和異類展開第一次星際戰爭。

▲時空旅人預言將出現天災、新疾病。（示意圖／翻攝自https）

儘管艾瑞堅稱他就是時空旅人，但尚未證實之前的預言是否成真。網友意見五花八門，有部分人選擇相信，有些人則抱持懷疑態度：「我還在等你對2022年預測的發生」、「你還沒做出正確的預測」。

不過，有網友認為自稱時間旅行者的「預言」都過於誇大，讓人難以相信，反酸「我還在等你去年的預言」。對此，艾瑞僅表示：「我們只是做重要的事情」。

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