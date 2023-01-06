良性乳房腫瘤該切除嗎？醫提3考慮重點　新型利器切除不留疤

▲張群明主任表示，良性的乳房腫瘤以乳房纖維瘤最常見，在超音波影像顯示上，是邊界清楚的圓形或橢圓形的腫瘤。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

25歲的李小姐在左乳上摸到不明腫塊及有疼痛感，擔心的她立刻到醫院就醫，經乳房醫學醫師安排超音波檢查及粗針切片取樣後，發現是「良性乳房腫瘤」。擔憂2公分大的腫瘤會漸漸變大影響到乳房，與醫師討論後，決定以真空輔助切片系統來做良性乳房腫瘤微創切除手術，傷口小、復原快，外觀不受影響，讓李小姐非常滿意。

「年輕女性做自我乳房觸檢時所摸到的腫塊，大部分為良性的乳房腫瘤，其中以乳房纖維瘤最常見。」門諾醫院張群明主任表示，乳房纖維瘤是從乳房小葉組織長出並混合上皮與間質組織增生的腫瘤，常見於14 到35 歲年輕女性，發生率約10-20%；纖維瘤摸起來較平滑，有時會有輕微的壓痛，在超音波影像顯示上，是邊界清楚的圓形或橢圓形的腫瘤。

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「大部分的纖維瘤是單一顆，少部分的人則是出現多顆纖維瘤。」張群明主任分享，纖維瘤目前產生的原因仍不明，可能與女性荷爾蒙或基因有關，而纖維瘤對於體內荷爾蒙的變化很敏感，通常在月經來之前，纖維瘤會有明顯疼痛；目前沒有特別有效的預防方式，隨著時間與年齡增長纖維瘤會慢慢變小、消失，也有研究顯示，多吃蔬菜水果可以減少纖維瘤的發生機率。

良性纖維瘤該不該切除？張群明主任說，若是纖維瘤慢慢變大，造成疼痛不適，或是粗針切片檢查的病理特徵有增高癌化的風險，則可以考慮將纖維瘤切除。

▲張群明主任（右一）以真空輔助切片系統來做良性乳房腫瘤微創切除手術，傷口小、復原快，隔天就能回歸正常生活。

目前有傳統的手術切除，以及真空輔助切片系統進行良性乳房腫瘤微創切除手術。張群明主任提醒，惡性乳癌不適合做真空輔助切片系統切除，而良性的腫瘤，若大小約3公分以內，都可以藉由真空輔助切片系統，將良性腫塊抽吸出來，手術傷口大小約0.3至0.5公分，縫合後的傷口與傳統手術3至5公分的傷口比起來，相較不明顯；而手術後大部分的病人，因為傷口小，恢復也快，隔天就能回歸正常生活。

張群明主任呼籲，在乳房摸到腫塊千萬不要害怕就醫，雖然腫塊為良性的機率有八成，還是建議到醫院讓乳房外科醫師做進一步的檢查。