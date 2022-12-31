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台下10年功！花蓮慈院主動脈瓣膜置換手術　3年拯救40病患

▲心臟外科張睿智主任於患者腿部動脈置放長管，並把金屬導絲穿進長管內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

心臟外科張睿智主任於患者腿部動脈置放長管，並把金屬導絲穿進長管內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院心臟內科、心臟外科日前受邀參與LIVE DEMO 2022海峽心血管廈門會手術現場轉播示範，以「經導管主動脈瓣膜置換術」為示範項目，內外科協力演示置換主動脈瓣膜的微創手術。王志鴻副院長表示，自2019年底設立高階整合型手術室（Hybrid OR）啟用至今，花蓮慈院共已完成近40例TAVI手術，病人癒後良好，跨團隊手術技術非常純熟穩定。

主動脈瓣膜是心臟輸出血液的出口，跟人體許多器官及組織一樣，會因為年紀變大而出現退化，或者因為疾病等問題造成異常，花蓮慈院心臟內科主任陳郁志比喻，瓣膜就像是一扇門，使用久了會生鏽，變得狹窄、沾黏，進而影響到血流的輸送，而透過手術打開瓣膜就像「打開心窗」，身體循環就能得到改善。陳郁志指出，心臟還有其他瓣膜，但因為主動瓣膜承受壓力最大，所以最容易老化；多數人有三片主動脈瓣膜，少數人天生只有兩片，因瓣膜片數少而老化得較常人更快。

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▲心臟外科張睿智主任於患者腿部動脈置放長管，並把金屬導絲穿進長管內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

心臟內科陳郁志主任利用心導管技術，將無縫線瓣膜金屬導絲沿著金屬導絲送入主動脈與心臟，再將支架精準的置放於瓣膜交接處。

花蓮慈院自2019年建置東部第一間高階整合型手術室，讓心臟外科與內科可以攜手共同進行「經導管主動脈瓣膜置換術」，由心臟外科在患者腿部動脈先置放長管，再把金屬導絲穿進長管抵達心臟，並利用心臟內科心導管技術，將無縫線瓣膜金屬導絲沿著金屬導絲送入主動脈與心臟，再將支架精準的置放於瓣膜交接處，手術過程不會產生開放性傷口，出血量極少，恢復期也更快。

心臟外科主任張睿智表示，以往主動脈瓣膜置換的傳統治療方式，必須進行「開心手術」，雖然技術已相當成熟，但無可避免地要經過鋸開胸骨的步驟，傷口會長達20公分，不僅術後需住院數週恢復，手術過程中還需要使用人工心肺機，後續可能引起感染風險；有賴於醫療科技的進步，以TAVI手術取代傳統開心手術，透過心導管的方式就可以完成主動脈瓣膜置換，讓患者不會留下太大的創口，多數能夠在手術後三至五天內出院，且併發率及死亡率相對較低，就連年紀較大的長者也適用，相較於傳統開心手術，是對身體負擔更小的治療選擇。

▲心臟外科張睿智主任於患者腿部動脈置放長管，並把金屬導絲穿進長管內。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

高階整合型手術室內建的影像檢查系統，能夠在術中提供即時透視影像，達到更精準的手術治療。

「這是真正的台上一分鐘，台下十年功。」陳郁志主任指出，手術過程中不僅需要具有十年以上心導管經驗與心律器的心臟內科醫師，和具有十年以上心臟血管手術經驗的心臟外科醫師，還有麻醉部、高科技影像醫學分析、放射技術師、手術醫護團隊，以及護理個管師與行政同仁共同努力；有了跨團隊的專業技術，再加上高階整合型手術室內建的影像檢查系統，能夠在術中提供即時透視影像，達到更精準的手術治療，讓心臟內外科團隊能夠同時進行、順利完成TAVI手術。

陳郁志主任表示，主動脈瓣膜狹窄臨床上通常會出現胸悶、頭暈、昏厥、活動喘等等症狀，甚至引起心臟衰竭併發肺水腫，一旦民眾出現上述症狀，呼籲盡早至心臟科門診就醫，可以透過心臟超音波檢查有無主動脈瓣膜鈣化狹窄等異常。張睿智主任指出，中度或輕度病況通常會安排定期追蹤與治療；但病況若發展至中重度以上，合併出現心臟衰竭症狀，就需要進行主動脈瓣膜置換。
 

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