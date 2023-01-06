春節連假車流來勢洶洶！花蓮警交通疏運一次報你知

▲因應春節連假車潮，花蓮警方針對重要路段及人潮聚集景區，規劃機動警力疏導交通避免壅塞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期據公路總局預估，蘇花路廊南下車流總量約在12萬4100車次，日運量以1月22日初一約1萬8700車次最高；北上車流總量約在11萬9600車次，日運量以1月26日初五約2萬1700車次最高。

為此，花蓮縣警察局將結合交通部公路總局，於蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內智慧型科技監控車流設備（含執法功能）隨時掌握進、出花蓮縣境之車輛數，另車流量大時，將由系統主動發出警示訊息，提供超前部署參考依據。

據公路總局以往經驗，花蓮警方特別針對蘇花路廊、台9丁線克尼布東路、台9線崇德段、新城段、嘉里段；市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路、建國路及本縣疏運場站（如火車站及客運站）、各觀光景點（如台泥和平DAKA園區、太魯閣國家公園、七星潭風景區、鯉魚潭風景區、遠雄海洋公園、東大門夜市等）機動規劃警力以疏導車潮，避免壅塞。

同時利用CCTV即時觀測省道台8、台9丙、台11、台11丙、台14甲線交通流量，如民眾期間遇有交通壅塞情形請撥打110或通報警察廣播電視台，將立即派員前往疏處。另為鼓勵民眾多利用大眾運輸，公路總局亦將於台9線崇德段、中仁隧道，擇取重點時段實施大客車優先通行措施，減少大眾運輸交通工具通行時間及增加民眾搭乘意願。

交通路況方面，在台8線117.4公里（關原段）因邊坡保護及路基加固工程，自去年12月31日起在114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道東口）處管制放行，時間為每日7至8時、10時、12至13時及15時4個時段；台灣8線155.68公里及162.2公里處（西寶段）因邊坡保護工程，自去年12月31日起至今年1月31日止管制放行，時間分別為7時30分至17時30分每逢半點放行10分鐘、8時至17時每逢整點放行10分鐘；因0918強震損壞的高寮大橋（連接台9線與193縣道）臨時便道預計於1月18日完工；台9線278.6公里（玉里大橋）自去年10月7日起採單側雙向通行，特別提醒用路人注意。

警察局長戴崇贒特別呼籲，至花蓮縣旅遊能確實遵守交通規則，避免酒後駕車，共同貫徹國家「逐年降低車禍死亡人數」及「酒駕零容忍」的目標。