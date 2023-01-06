快搶！台鐵加開第二波加班車「212列次1／10開賣」　班次創新高

▲台鐵EMU3000型新美學列車。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應春節返鄉和出遊需求，台鐵今宣布加開第二波春節加班車212列次，1月10日開賣，總計兩波加班車共加開499列車，創下新高。

因應112年春節連續假期旅運需求，台鐵原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，並已開放訂票，不過熱門時段新自強號、自強號等已較客滿，台鐵再加開第二波加班車。

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台鐵表示，考量春節連續假期天數為10天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，決定再加開212列次加班車，滿足旅客需求，1月10日開賣。

▲台鐵春節加開第二波加班車。（圖／台鐵局）

第二波加班車1月19日至1月29日包括對號列車東部幹線(樹林-台北-台東)加開47列次；西部幹線加開20列次；跨線(彰化-台北-花蓮)(新竹-台北-花蓮)加開26列次。

另(彰化-蘇澳)加開20列次區間快車(經海線)。總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年(111年)春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12%。

▲台鐵春節加開第二波加班車。（圖／台鐵）

另元旦疏運剛結束，台鐵表示，經統計，今(112)年元旦疏運整體列車準點率達95.94％，較去年元旦連假準點率87.95％提升7.99％；行車事件數亦由去年16件降低為5件，降低幅度為68.75%。

台鐵表示，112年春節疏運將延續元旦疏運的效能，並投入EMU3000特仕車開行加班車、準備充分預備編組、加強車輛及行車運轉設備維護，提供旅客更優質舒適及準點之服務。