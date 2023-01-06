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春節天天有車潮！蘇花時段性管制車種　電子票證轉乘有優惠

▲▼公路總局除時段性車種管制，也協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締，期能縮短車流壅塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼公路總局除時段性車種管制，也協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締，期能縮短車流壅塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局第四區養護工程處表示，今年春節連假第1天（20日）及初一至初三 （22至24日）南下返鄉尖峰車流將陸續出現；又因假期較長，出遊及收假北返車潮將集中於初三至初七（24至28日），蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段將有嚴重壅塞回堵情形，國道5號壅塞時，可改行台9線北宜公路，並請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。

▲▼公路總局除時段性車種管制，也協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締，期能縮短車流壅塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除時段性車種管制，也將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等措施，期能縮短車流壅塞時段。

另為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平地區及花蓮崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩（緊急空間）措施。 

▲▼公路總局除時段性車種管制，也協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締，期能縮短車流壅塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

考量春節連假均有大量觀光旅遊人潮，本次春節連假實施使用『電子票證』搭乘鐵路、國道客運、公路客運等進行轉乘後，可享公路客運基本里程或市區客運一段票免費優惠。例如民眾持電子票證搭乘1878圓山-宜蘭國道客運路線前往宜蘭轉運站，再轉乘綠12宜蘭轉運站-松羅市區客運路線前往目的地，即可享市區客運一段票免費，可省下15元車資。 

公路總局提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制及速限，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，公路總局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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