超商全新「國道服務區」！麥當勞、星巴克通通有　滿額請喝飲料

▲7-11「東山服務區」今（6）日盛大開幕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

春節10天連假即將到來，預計國道將湧入大量出遊車潮，就有超商宣布，全新「國道服務區」今（6）日正式開幕，除了可以逛超商之外，還有星巴克、爭鮮以及各式台南在地美食餐廳，甚至還引進南部服務區首登場的麥當勞。

7-11全新「東山服務區」今（6）日盛大開幕，該服務區前方有棵百年大榕樹，因此特別以「歡樂東山・榕景再現」為主題，除了打造寬敞明亮的動線及「綠意森林系」設計之外，也增設「寵物共食區」方便毛孩共食。

▲7-11門市以OPEN!家族元素設計。



▲除了既有寵物公園供毛孩跑跳之外，還特別增設「寵物共食區」，讓主人與毛孩能一起吃飯。



東山服務區除了有7-11、星巴克及爭鮮之外，還特別引進南部服務區首登場的麥當勞；不僅如此，室內還有29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，就地品嚐台南在地美食，像是周氏蝦捲、洪祖師担仔麵、得意東山鴨頭、深緣及水及東山咖啡等。

▲出遊也要喝咖啡享受一下。



▲東山服務區還引進南部服務區首登場的麥當勞。



為歡慶「東山服務區」開幕，自1月6日起連續2日於親水廣場有露天電影院，陸續上映捍衛戰士獨行俠、聽見歌在唱兩大暢銷院片；此外，開幕首三日持消費滿319元發票，即可兌換統一麥香飲品(300ml)1瓶；自1月6日起至1月15日累計消費滿711元即可持滿額發票參加抽獎，有機會獲得福袋、幸運帶走百萬跑車等大獎。

▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富則打造「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。

▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。