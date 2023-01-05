估民眾1年仍須打2劑　王必勝：持續採購2類疫苗「有可能打不完」

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（5）日表示，明年規劃採購mRNA疫苗為主，另也會適量購買次單位蛋白疫苗，而依據現有資料推估，規劃民眾一年需要接種兩劑新冠疫苗，但還要觀察後續疫情發展與變異株變化情形，會與疫苗相關專家召開諮詢會議，看未來計畫是否調整。

台灣進入第三波Omicron疫情且預計春節達到高峰，指揮中心疾呼民眾接種次世代疫苗，不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、台大醫師李秉穎今日於廣播節目專訪中提到，次世代疫苗主要是輕症保護效果，對重症保護效果不大，接種完三劑疫苗本身T細胞反應已經很健全，第四劑成本效益不大；他也直言明年採購疫苗「一定打不完。」

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指揮中心日前已公布2023年新冠疫苗規劃方向，會以mRNA次世代疫苗為主，也會有適量次單位蛋白疫苗，整體策略是儘速取得最新型疫苗，評估適當的建議劑次與間隔，還有疫苗常態化。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝日前也提到，明年我方和莫德納有1500萬劑的合約，也不排除購買BNT，但是要看量和實際狀況與合約內容。此外，也會提供適當數量的次單位蛋白疫苗（Novavax），讓不適合打mRNA的民眾接種。

王必勝今日說明，以現在來看，推測未來一年要打兩劑新冠疫苗，但是這是以目前狀況進行推估，後續還是要看疫情發展、變異株變化情況，已經責成疾管署找疫苗相關專家召開諮詢會議，評估未來是否會進行調整，現階段只有大方向，還不會有細部規劃出來。

對於疫苗是否會打不完？王必勝則坦言「的確有這可能」，他重申，還是要觀察未來變異株發展，是否有新的變異株且免疫逃脫能力比較強、是否會有新的疫苗出來等，這些都還是未定。

李秉穎也提出，若新冠肺炎流感化，每個人日後可能就要固定打新冠疫苗；但若是感冒化就不用打。而目前疫情是走向流感化或感冒化？王必勝說，疫情有點往流感化還有一段距離，確實目前有一點往流感化的趨勢走，但是重症、死亡還沒有達到流感化的標準，更不要說感冒化，還需要持續觀察，希望漸漸往流感化走，才能用常態的傳染病來看待。

▲2023年新冠肺炎疫苗規劃方向。（圖／指揮中心提供）