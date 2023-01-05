LIVE／中國入境旅客最新陽性率　王必勝最新說明

生活中心／綜合報導

今年1月1日起台灣針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，1月2日篩出199名陽性個案，陽性率從首日的25%降至19.9%。自對岸入境旅客最新陽性率與我國疫情變化，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午記者會將有說明。

中國預計於1月8日起取消入境隔離政策，並恢復公民出境旅遊，因其境入疫情升溫，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年起施為期一個月「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

指揮中心指出，1月2日自中國入境1001人，有199人確診，陽性率19.9%；其中795人從桃園機場入境，篩出陽性170人，另有206人從松山機場入境，篩出陽性29人。

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不過相較首日陽性率25%，第二天的陽性率19.9%呈現下降趨勢。發言人莊人祥表示，這兩天主要返台都是上海、成都、廈門，比較少有從北京入境，研判城市間盛行率不同影響篩檢陽性率，推估整體陽性率在19%~25%之間。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝主持今日記者會。（圖／指揮中心提供）

