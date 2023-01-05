長照機構陽性率上升！1／9起「住民每周快篩2次、工作人員1次」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，今年1月9日起至1月31日調整各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行公費快篩措施。醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構住民陽性率從0.7%提升到1.2%，因此下周起恢復住民快篩次數為一周兩次，工作人員一周一次。

羅一鈞說，篩檢頻率調整為服務對象每周定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每周1次，未滿2歲免篩），有症狀時應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

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另外，工作人員每周定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）也應提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心說明，考量國際間病毒變異株疫情持續，目前國內疫情處於另一波上升階段，且農曆春節將至，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險，因此今年1月9日起至1月31日調整公費定期篩檢措施，公費試劑將陸續寄出。

公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心(限工作人員)及早期療育機構等社區式照顧機構。

▲住宿型及社區型照顧機構防疫措施。（圖／指揮中心提供）