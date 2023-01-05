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年輕死亡+2！20多歲女家中昏迷「死後確診」、30多歲女住院2個月逝

▲▼1/3中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供） 

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增45例新冠死亡個案，當中有2名較為年輕，其中一名20多歲女性，11月曾經因為心衰竭、腎衰竭住院，出院後於12月27日被發現家中死亡，死後確診新冠；另一名是30多歲女性，10月16日快篩陽性確診，隔天因呼吸困難到急診收治住院，檢查還發現心肌病變、缺氧性腦病變等併發症，12月20日不幸因病況惡化過世。

指揮中心今（5）日公布國內新增31078例本土個案，連續兩天衝破3萬大關；境外移入也暴增436例，確診個案中新增45例死亡。今日另新增168例新冠中重症通報，其中130例中症＋38例重症。

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指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月11日至今(2023)年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日，

其中2名死亡個案較為年輕，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，一名是20多歲女性，去年5月接種一劑疫苗，有糖尿病、甲狀腺疾病等多重慢性病，11月曾經因為急性心衰竭、腎衰竭住院，11月底出院，12/27家中昏迷，無生命徵象，經行政相驗採檢新冠PCR確診，開立死亡證明，死因新冠病毒感染。

另一名是30多歲女性，有癲癇病史，接種三劑疫苗，10/16喉嚨痛快篩陽性確診，10/17因為呼吸困難到急診，檢查有呼吸窘迫及休克，緊急插管收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋等藥物治療，住院後檢查也發現有心肌病變、缺氧性腦病變等併發症，持續住院到12/20，不幸因為病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及心肌病變。

▲▼1/5本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲1/5本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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