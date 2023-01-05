大陸入境PCR第3日「桃機+松機」204人確診！陽性率降至17.9%

▲指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中國大陸1/8起取消入境隔離措施，指揮中心元旦起針對大陸直航航班實施為期一個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，今（5）日公布1/3入境旅客採檢結果。松山機場與桃園機場共計1141人從大陸返台，其中204人採檢陽性，陽性率17.9%，相較於前兩日繼續下降。

中國大陸疫情嚴峻，元旦起實施的中國大陸乘客加強檢疫專案，桃機與松機首日陽性率高達25%，但1/2剩下19.9%，1/3再降至17.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除中國直航入境我國航班旅客須配合於機場唾液PCR檢驗外，明（6）日起至1月31日(表定航班抵臺日)，自中國大陸啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

指揮官王必勝表示，陸返台經港澳轉機者，若持PCR檢驗報告或24小時抗原快篩，入境就不需再做唾液篩檢，返回住處進行0+7自主管理的交通方式也無限制。

目前中國流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，惟人潮流動恐增加病毒株變異機會，指揮中心將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險及對我國疫情衝擊。指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

▲1月3日自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）