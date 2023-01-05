快訊／續破3萬！本土+31078、境外+436　20多歲女家中猝死

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情續升溫！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增31078例本土個案，連續兩天衝破3萬大關；境外移入也暴增436例，確診個案中新增45例死亡。死亡個案有2名較為年輕，其中一名20多歲女性，接種一劑疫苗，有多重慢性病，曾經因為心衰竭、腎衰竭住院，出院約一個月後，於12月27日被發現家中死亡，死後確診新冠。

指揮中心表示，今日新增之31078例本土病例，較上周同日增加約11.8%，本土疫情已經連續兩周上升趨勢；縣市分布方面有8縣市破千，依序是新北市6196例、台中市4143例、台北市3576例、高雄市3371例、桃園市3366例、台南市2594例、彰化市1355例、新竹縣1023例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其餘病例未破千縣市則依序是新竹市(864例)，苗栗縣(669例)，屏東縣(654例)，雲林縣(573例)，嘉義縣(465例)，基隆市(453例)，南投縣(437例)，宜蘭縣(427例)，嘉義市(278例)，花蓮縣(244例)，臺東縣(174例)，金門縣(139例)，澎湖縣(70例)，連江縣(7例)。

▲1/5新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月11日至今(2023)年1月1日，死亡日期介於去年12月13日至今年1月2日。

其中2名死亡較為年輕，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，一名是20多歲女性，去年5月接種一劑疫苗，有糖尿病、甲狀腺疾病等多重慢性病，11月曾經因為急性心衰竭、腎衰竭住院，11月底出院，12/27家中昏迷，無生命徵象，經行政相驗採檢新冠PCR確診，開立死亡證明，死因新冠病毒感染。

另一名是30多歲女性，有癲癇病史，接種三劑疫苗，10/16喉嚨痛快篩陽性確診，10/17因為呼吸困難到急診，檢查有呼吸窘迫及休克，緊急插管收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋等藥物治療，住院後檢查也發現有心肌病變、缺氧性腦病變等併發症，持續住院到12/20，不幸因為病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及心肌病變。

指揮中心說明，今日新增436例境外移入個案中，為255例男性、181例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月4日至今年1月4日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲1/5本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）