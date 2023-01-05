可省15分鐘！謝國樑推台鐵「基隆-南港直達車」　將對通勤族民調

▲謝國樑親自於上班尖峰時刻從基隆搭乘台鐵區間車前往南港，了解通勤族的情況。（圖／基隆市政府）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

為了實際了解基隆通勤族情況，基隆市長謝國樑昨(4日)清晨親自從基隆火車站搭上6點58分的台鐵區間車前往南港。謝國樑強調，市府積極規劃推動基隆到南港的直達車，將請交通處對基隆通勤族進行民意調查，做為爭取直達車的依據。

謝國樑指出，南港是現今轉乘的主要大站，他過去就曾爭取基隆到南港的直達班車，只要短短23分鐘就能到達，相比搭乘區間車要36分鐘左右，若能減少沿途停靠站，最多可以省下近15分鐘的通勤時間。

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謝國樑表示，10年前他曾幫開車的通勤族爭取，國道1號在通勤時段開放路肩行駛，對於到圓山交流道的通勤族來說，這樣上下班時間各節省15分鐘，對每天人的睡眠就有差；倘若直達車比區間車省下13分鐘的話，這對通勤族的時間安排也會有正面影響。謝國樑強調，市府現正積極規劃推動基隆到南港的直達車，請交通處對通勤族進行民調，對於現行區間車及倘若有直達車的民意反應，做為爭取直達車的依據。

▼謝國樑正積極規劃推動基隆到南港的台鐵直達車。（圖／基隆市政府）