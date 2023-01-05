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社會 社會焦點 保障人權

男遇警交出安毒狂跑　踉蹌摔斷腿哀嚎「我腳斷了」…車內藏2把槍

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一部小客車違規停車在超商前，保大警方巡邏經過上前盤查，副駕駛座男子假意配合交出隨身包包，警方在包內菸盒發現毒品安非他命，就在用試劑檢驗時，男子趁隙逃逸，最後自己踉蹌跌倒「我腳斷了！」，隨後在車內起獲2把改造槍枝及子彈23顆，訊後依法送辦。

▲▼新北警方攔檢白色進口車搜出安毒，徐男烙跑摔斷腿躺地哀嚎，隨後在車內置物處再搜出2把改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警方攔檢白色進口車搜出安毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，3日晚間11時許，新北市保大第一中隊在三重區執行巡邏勤務時，在正義南路一家超商前，發現一部白色進口小客車違規停車，於是上前盤查，要2男下車受檢，過程中詢問副駕下來的55歲徐男「有沒有帶違禁品？」，警方在他隨身包內，找到藏在菸盒內的毒品安非他命，就在準備用試劑檢驗時，徐男轉身拔腿就跑。

▼徐男落跑摔斷腿躺地哀嚎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警方攔檢白色進口車搜出安毒，徐男烙跑摔斷腿躺地哀嚎，隨後在車內置物處再搜出2把改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警隨即大喊「不要跑！」，徐男跑沒多久，自己踉蹌摔倒不斷哀嚎「我腳斷了！」，立即將他上銬逮捕，隨後在車內後駕駛座置物處搜出2把改造手槍及子彈23顆，駕駛26歲高男則撇清不知道槍枝及毒品來源，訊後2人依毒品及槍砲罪移送法辦，並追查槍毒來源。

▼新北警方車內置物處再搜出2把改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警方攔檢白色進口車搜出安毒，徐男烙跑摔斷腿躺地哀嚎，隨後在車內置物處再搜出2把改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警方攔檢白色進口車搜出安毒，徐男烙跑摔斷腿躺地哀嚎，隨後在車內置物處再搜出2把改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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